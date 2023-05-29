Власти предложили изменить стратегию поддержки малого и среднего бизнеса

Минэкономики и Корпорация малого и среднего предпринимательства (МСП) предложили скорректировать стратегию поддержки МСП в России до 2030 года. Инициативы предполагают помощь четырем наиболее перспективным категориям бизнеса.

По данным РБК, в число категорий, которым необходимо предоставить дополнительную поддержку, вошли «начинающие», «растущие» и «продуктивные» малые и средние предприятия, а также компании, которые недавно выросли из категории МСП.

«Начинающим» малым и средним предпринимателям государство может помогать повышать компетенции и навыки (например, на базе центров «Мой бизнес» и возможностей Цифровой платформы МСП), а также обеспечить им доступное финансирование за счет таких инструментов, как гарантийная поддержка и микрозаймы, отмечают в Минэкономики и Корпорации МСП. Чтобы стимулировать переход «растущих» компаний из микробизнеса в малый, предлагается снизить административную нагрузку для субъектов МСП с показателями, близкими к пороговым значениям, и «донастроить» налоговые режимы. Для стимулирования роста «продуктивных» отраслей МСП предлагается таргетировать на них финансовую и инфраструктурную поддержку.

Недавно выросшим из категории малого и среднего бизнеса компаниям предлагается дать возможность расширения переходного налогового режима и запустить механизм «зонтичных» поручительств — гарантий Корпорации МСП перед банком, если у предприятия не хватает залога для получения кредита.

Согласно предложениям Минэкономики, на самозанятых граждан распространять меры поддержки не планируется, так как они «вносят незначительный вклад в макроэкономические показатели».

26 мая глава Сбербанка России Герман Греф назвал «стыдной» и «заколдованной» долю малого и среднего бизнеса в общем объеме ВВП страны, которая сейчас составляет 20%. По его мнению, российским предпринимателям стоит работать более активно, чтобы изменить ситуацию. Для сравнения он привел данные о том, что в Китае доля малого и среднего бизнеса в валовом внутреннем продукте составляет 60–70%, в США и Финляндии — около 60%, в Италии — более 70%.

Александр Кислов