Греф: в Китае доля малого и среднего бизнеса в ВВП — 60–70%, в России — 20%, стыдно

Глава Сбербанка России Герман Греф назвал «стыдной» и «заколдованной» долю малого и среднего бизнеса в общем объеме ВВП страны, которая составляет 20%. По его мнению, российским предпринимателям стоит работать более активно, чтобы изменить ситуацию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Доля 20% ВВП — это стыдная доля, мне кажется. Я хотел бы предложить корпорации малого и среднего бизнеса немножечко быть поактивнее. Возьмите на себя инициативу»,— сказал он в ходе форума общественной организации «Опора России» (цитата по РБК).

По его словам, в Китае доля малого и среднего бизнеса в валовом внутреннем продукте составляет 60–70%, в США и Финляндии — около 60%, в Италии — более 70%. В России же, подчеркнул господин Греф, на протяжении последних четырех лет доля малых и средних предприятий неизменно остается на «заколдованном» уровне 20%.

Ранее Росстат сообщал, что доля малого и среднего бизнеса в ВВП России в 2021 году составила 20,3%. Подробных данных о структуре ВВП страны за 2022 год пока не публиковалось. Согласно планам российского правительства, по итогам 2024-го доля малого и среднего бизнеса в ВВП РФ должна составить 32,5% — это предусматривается национальным проектом «Малое и среднее предпринимательство».

Александр Кислов