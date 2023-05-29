FinExpertiza: в 2022 году в Белгородской области было десять случаев высокого загрязнения водоемов, в Курской — два, в Тамбовской — один

В 2022 году в трех регионах Черноземья зафиксировано 13 случаев высокого загрязнения водоемов. Такую информацию приводит аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza на основе данных Росгидромета.

Больше всего случаев отмечается в Белгородской области — десять. Еще два случая зафиксированы в Курской области, один в Тамбовской. В Воронежской, Липецкой и Орловской таких загрязнений не было.

Под высоким загрязнением поверхностных вод понимается превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) в 3–5 раз для веществ первого (например, ртуть) и второго (ионы кадмия, молибдена, свинца, формальдегид) классов опасности, в 10–50 раз — для веществ третьего (ионы меди, никеля, хрома, цинка, лигнин, сульфиды, фенолы, нефтепродукты, фтор и фториды) и четвертого (ионы алюминия, общего железа, марганца, сульфаты, фосфаты, хлоpиды) классов, в 30–50 раз — для нефтепродуктов, фенолов, ионов марганца, меди и железа. Также критериями является повышение биохимического потребления кислорода до уровня 10–40 мг/л и снижение концентрации растворенного кислорода до 2–3 мг/л. Визуальные и органолептические признаки такого загрязнения — покрытие пленкой (нефтяной, масляной или другого происхождения) от 1/4 до 1/3 поверхности водного объекта, покрытие пленкой поверхности на площади от 1 до 2 кв. км, появление запаха вод интенсивностью более четырех баллов по пятибалльной шкале, массовая гибель моллюсков, раков, лягушек, рыб, других водных организмов и водной растительности.

Всего в 2022 году в российских реках, озерах и водоемах выявили на 9% больше высоких и экстремально высоких загрязнений — 2,47 тыс. против 2,26 тыс. в 2021 году. Чаще всего загрязнения фиксировались в Свердловской области (26% от общего числа инцидентов по стране), Мурманской области (9%), Московской области (8%), Новгородской области (4%), Ханты-Мансийском автономном округе (4%), Смоленской области (4%), Челябинской области (3%), Новосибирской области (3%), Красноярском крае (3%) и Москве (2%).

По словам президента FinExpertiza Елены Трубниковой, несмотря на спад промышленного производства, 2022 год по количеству высоких загрязнений обогнал не только 2020 и 2021 годы. «В то же время при анализе экологической ситуации важно делать поправку на качество мониторинга, который планируется постоянно совершенствовать. Определенная часть опасных загрязнений воды может быть попросту не обнаружена. Основным источником загрязнений рек и водоемов выступают неочищенные сточные воды промышленных производств», — добавила она.

Почему животный мир курских рек может оказаться под угрозой — читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Кислородное пресыщение».

Александр Прытков

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте