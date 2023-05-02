Госдолг Украины в марте увеличился на $3,9 млрд

Сумма государственного и гарантированного государством долга Украины в марте увеличилась на $3,9 млрд и составила $119,9 млрд, следует из данных на сайте Минфина страны.

Внешний государственный и гарантированный долг в марте составил $78,51 млрд — 65,47% от общей суммы долга. Внутренний государственный и гарантированный долг составил $41,4 млрд — 34,53% от общей суммы.

По данным комитета Верховной рады по финансам, в бюджете на 2023 год предусмотрено увеличение предельного объема госдолга до $172,7 млрд.

Как сообщал Bloomberg 25 марта, кредиторы Украины отсрочили выплаты по внешнему долгу до 2027 года. По данным Национального банка Украины, объем внешнего долга к концу 2022 года составил $132 млрд (89% ВВП).

Лусине Баласян