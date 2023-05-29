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На Кубани снимут комедию о группе «Иванушки International»

Съемки музыкального художественного фильма с рабочим названием «Тур с Иванушками» стартуют этим летом и пройдут в Москве, Краснодаре, Анапе, Геленджике и Сочи, сообщил продюсер кинокартины Дмитрий Пристансков.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Как ранее сообщало «Анапское Черноморье», главные роли в фильме сыграют Агата Муцениеце, Роман Маякин, Ольга Сухарева, Роман Курцын и Анна Пескова. В работе над кинокартиной также примут участие и реальные солисты группы «Иванушки International» — Кирилл Андреев, Андрей Григорьев-Апполонов и Кирилл Туриченко.

Как рассказал ТАСС продюсер фильма Дмитрий Пристансков, хотелось бы снять музыкальную комедию. В фильме будет очень много музыки. Проект находится в стадии «сборки». Есть сценарий, осталось лишь доработать некоторые диалоги. В планах продюсера — показать новое кино уже в следующие новогодние праздники.

Проект был представлен на экспертизу в Фонд кино, режиссером выступит Марк Горобец. Создатели кинокартины уже получили предварительное согласие на использование шлягеров группы от создателя коллектива, продюсера Игоря Матвиенко.

Андрей Пугачев

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