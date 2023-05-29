Компания Foton привезет в Россию три новых пикапа, сообщает Kolesa.ru со ссылкой на руководителя отдела продаж автомобилей «Фотон Мотор» Дмитрия Грицая.

В 2023 году начнутся продажи среднеразмерного пикапа Tunland G7, а в 2024 году выйдут пикапы семейства Mars — модели Mars 7 и Mars 9. «Tunland G7 в линейке пикапов Foton – это сегодня основная экспортная модель, с нее и начали. Но наше будущее, безусловно, связано с новейшими пикапами на платформе P4, пикапы Mars привезем в Россию в следующем году», — пояснил господин Грицай.

Напомним, ранее появилась информация, что Foton намерен локализовать в России производство пикапов Foton Tunland и грузовых моделей серии S.

Максим Вершинин

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