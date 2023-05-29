Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает, какой информации о приходящих брендах не хватает россиянам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Любопытную статистику опубликовала на днях маркетинговая платформа Calltouch. Согласно данным проведенного ей опроса, примерно четверть наших соотечественников верит и надеется на возвращение ушедших с нашего рынка автомобильных марок. То есть, как написал в своем манифесте один режиссер, изрядная доля россиян не хочет смириться с тем, что жизнь изменилась навсегда, засучить рукава и работать, а продолжают ностальгировать по ушедшим временам.

Но понять их можно. Потому что сегодня, чтобы купить автомобиль, надо очень серьезно засучить рукава. Пару лет назад за 1,5 млн руб. можно было купить Skoda или Renault — выбор был велик. А наш рынок покинули порядка четырех десятков брендов. Сегодня схожими потребительскими качествами будет обладать китайский «ноунейм» с ценой под 3 млн.

Вот еще несколько цифр. Лишь 13% россиян верят, что в ближайшем будущем у нас наступит монополизм китайского автопрома, хотя именно к этому все, похоже, идет. Лишь 11% опрошенных стали больше доверять китайским маркам. И примерно 18% россиян хотели бы знать больше о китайских автомобилях, которые за последние годы, по их мнению, стали гораздо технологичнее и конкурентоспособнее.

И вот это «хотели бы знать» — как раз ключевой момент, на который обращают внимание эксперты Calltouch. Людям не хватает актуальной информации, касающейся машин из Поднебесной. Знакомство с новыми марками идет очень медленно, в том числе по причине скромных маркетинговых инвестиций последних. Потенциальные клиенты хотят знать о гарантиях, о стоимости запчастей и их наличии, они хотят пройти тест-драйв, наконец, а у официальных дилеров китайских марок такой сервис есть не всегда.

И напоследок еще пара цифр из майского опроса. 38% россиян, планировавших в этом году приобрести новый автомобиль, пока решили отложить эту покупку. А каждый пятый опрошенный сказал, что в ближайшем будущем, скорее всего, пересядет на общественный транспорт.