Глава GIM Unimpresa: Запад не заставит итальянский бизнес уйти из России

Несмотря на давление Запада итальянский бизнес не намерен уходить из России, заявил президент Ассоциации итальянских предпринимателей в России (GIM Unimpresa) Витторио Торрембини. Он считает российский рынок привлекательным, а также утверждает, что покинувшие РФ госкомпании Италии понесли большие убытки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В интервью «РИА Новости» господин Торрембини сказал, что сложившаяся ситуация «тяжела психологически». Он пожаловался, что итальянские компании «чуть ли не ежедневно находятся под давлением с самых разных сторон», в том числе со стороны своих собственных политиков.

«Итальянский бизнес за последние три десятка лет глубоко проник в экономику России, инвестировал в нее миллиарды евро, десятки компаний открыли здесь предприятия. Мы не собираемся покидать такой привлекательный рынок»,— отметил глава GIM Unimpresa.

По его словам, ушедшие из РФ итальянские компании «потеряли многомиллиардные контракты, были вынуждены все распродавать в России буквально за копейки». «Уйти де-факто из России были вынуждены крупные государственные компании, занятые в энергетическом секторе страны, связанные, в частности, с электроэнергетикой, с "Новатэком", с "Роснефтью". Точнее сказать — "их ушли". Ведь официальный Рим хочет хорошо выглядеть в глазах Европы и США»,— убежден Витторио Торрембини.

В октябре 2022 года господин Торрембини говорил, что принципиальное решение остаться на российском рынке приняли крупные итальянские компании Pirelli, Barilla, Ferrero. В апреле 2023-го он сказал, что у компаний из Италии нет намерений уходить с российского рынка. По его словам, итальянские бренды не планируют уходить из страны, несмотря на «огромные сложности» в работе.

Лаура Кеффер