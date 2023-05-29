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В Орловской области расследуют уголовные дела о некачественном строительстве фельдшерско-акушерских пунктов

В Орловской области по материалам прокуратуры возбуждены два уголовных дела о некачественном строительстве фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) — по фактам оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ, до шести лет лишения свободы). Об этом рассказали в прокуратуре.

Проверка надзорного ведомства установила, что в сентябре 2018 года в рамках инвестпрограммы «Развитие и укрепление социальной и инженерной инфраструктуры Орловской области на 2018 год» казенное учреждение «Орелгосзаказчик» заключило с ООО «Зодчий» госконтракты на строительство ФАПов с жильем в селе Хотьково Шаблыкинского района и в деревне Мураевка Сосковского района Орловской области. Работы подрядчика на объектах велись с сентября 2018-го по март 2020-го и не отвечали установленным требованиям и нормам, выяснили в прокуратуре, что в дальнейшем привело к разрушению конструкции объектов. «Практически по всему периметру объектов имеются повреждения, на несущих конструкциях образовались трещины, которые могут повлечь обрушение зданий»,— отметили в прокуратуре.

В рамках расследования уголовных дел правовая оценка будет дана действиям (бездействию) должностных лиц, которые приняли объекты и оплатили проведенные некачественно работы.

Валерия Розбот

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