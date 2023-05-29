В Белгородской области из 3 644 поврежденных обстрелами жилых помещений восстановили 2 455

В Белгородской области из 3 644 поврежденных обстрелами жилых помещений на сегодня восстановлено 2 455, к восстановлению 418 невозможно приступить из-за режима ЧС. Об этом главы муниципальных образованиий доложили губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову в ходе сегодняшнего совещания.

В Белгороде повреждено 248 индивидуальных жилых домов, восстановлен 231 дом. Кроме того, повреждено 706 квартир, из них 699 восстановлено.

В Белгородском районе повреждено 817 частных домовладений (четыре из них — за прошедшую неделю) и три квартиры. В 455 жилых помещениях работы уже завершены, работы по шести домам продолжаются. К восстановлению 359 объектов приступить невозможно из-за действующего режима ЧС.

В Шебекинском горокруге повреждено 944 объекта (из них 189 за прошлую неделю), восстановлено 609. В работе сейчас находятся 335 помещений, завершить планируется за июнь.

В Грайворонском горокруге только за последнюю неделю в результате боестолкновений с проникшей на территорию округа ДРГ повреждено 381 домовладение, включая 13 квартир в двух многоквартирных домах в селе Гора-Подол. Подомовой обход пока не завершен в связи с продолжающимися регулярными обстрелами.

В Валуйском горокруге повреждено 435 жилых помещений — 356 домовладений и 79 квартир, 360 уже восстановлено. 56 поврежденных домов и две квартиры находятся в зоне ЧС.

В Краснояружском районе повреждено 110 жилых помещений: 34 домовладений и 76 квартир, 101 уже восстановлено. Восемь помещений не подлежат восстановлению, одно находится в зоне ЧС.

Глава региона подчеркнул необходимость привлечения больших сил для того, чтобы сократить строки восстановления жилья.

Подробнее о том, что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции.

Мария Старикова