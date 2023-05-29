Stern: пропавшего в Альпах главу владельца OBI видели в Москве

Бывшего руководителя группы Tengelmann (включает OBI) Карла-Эривана Хауба, пропавшего в 2018 году, спустя три года видели в Москве, сообщает Stern. Немецкий журнал утверждает, что связанный с ФСБ источник показал кадры с камеры видеонаблюдения от февраля 2021 года, на которых якобы был господин Хауб. Биометрический анализ подтвердил личность бизнесмена на 90%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Roland Weihrauch / picture alliance / Getty Images Фото: Roland Weihrauch / picture alliance / Getty Images

По данным Stern, анализ телефонных звонков бизнесмена показал, что с марта 2018 года, после смерти отца, он регулярно звонил в Россию. Среди прочих он звонил сотруднице ивент-агентства Веронике Э. Журнал утверждает, что у нее могли быть связи с ФСБ. Кроме того, она и Карла-Эривана Хауба несколько раз бывали в одних и тех же городах.

Кроме того, господин Хауб в марте того же года пытался дозвониться до Андрея Суздальцева (тогда был акционером «Росеврогрупп»). Как уточняет журнал, немецкий предприниматель хотел запустить в России сеть супермаркетов Plus. Он инвестировал около €42,5 млн в совместное с «Росеврогрупп» предприятие, но в итоге идея не была реализована.

58-летний Карл-Эриван Хауб пропал в марте 2018 года во время внетрассового лыжного спуска в Альпах. После его исчезновения группой Tengelmann стал управлять его брат Кристиан. В 2021 году двое детей Карла-Эривана Хауба продали ему свои доли, и он получил 68,67% компании. Forbes оценивал его состояние в $4,4 млрд.

Лаура Кеффер