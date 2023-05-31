Оборудование ждет помощи

В России вырос спрос на партнерскую поддержку (аутсорсинг) собственного IT-оборудования компаний на фоне ухода западных производителей (Nokia, Ericsson, SAP), которые ранее оказывали вендорскую поддержку вычислительной техники. Для сохранения и поддержки парка уже закупленного оборудования российские организации привлекают интеграторов, у которых есть компетенции и возможность закупить необходимые для ремонта комплектующие. Это приводит как к росту цен на IT-аутсорсинг, так и к появлению на рынке новых участников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Отказ в обслуживании

По данным IT-интегратора «Крок», после ухода из России иностранных вендоров почти 70% компаний столкнулись с проблемами при обслуживании IT-систем. И в первую очередь это отразилось на работе парков оборудования, которые были зависимы от поддержки зарубежных производителей. Их отказ от обслуживания и остановка контрактов с российскими фирмами стали драйвером роста спроса на услуги IT-аутсорсинга (установка, поддержка, техобслуживание).

Основная динамика увеличения числа заказов на услуги сервисной поддержки и аутсорсинга пришлась на прошлый год, добавляют в «Кроке». Бизнесу, который раньше пользовался услугами международных компаний, было необходимо в сжатые сроки найти нового партнера, способного быстро перевести на себя весь объем требуемых услуг без потери качества. В текущем году темпы роста сохранятся. Востребованность услуг сервиса и аутсорсинга растет пропорционально потребностям заказчиков, прогнозируют аналитики.

Наибольшим спросом в России сейчас пользуются услуги по обслуживанию телекоммуникационного и промышленного IT-оборудования, центров обработки данных (ЦОД) и другой специализированной вычислительной техники, рассказывают собеседники “Ъ” (см. “Ъ” от 22 апреля). Большую часть этого рынка занимали зарубежные производители оборудования: Nokia, Ericsson, SAP, Siemens, ABB, GE и другие.

Уход компаний в прошлом году не означал полного отключения уже закупленного оборудования. Некоторые вендоры частично сохранили поддержку или передали этот функционал локальным юрлицам, которые остались на рынке. По словам директора по сервису ESA PRO Михаила Назарова, если оборудование использовалось соответствующим образом и регулярно поддерживалось, то его срок службы может быть продлен до пяти-семи лет: «Однако любое оборудование со временем становится устаревшим и нуждается в замене».

Некоторые виды оборудования можно поддерживать бесконечно, заменяя части и обновляя ПО, соглашается руководитель направления «Системная интеграция» MONS (входит в ГК «КОРУС Консалтинг») Владислав Бахаудинов. В среднем оборудование используется от трех до десяти лет, уточняет он.

Наиболее зависимыми от бесперебойной работы оборудования ожидаемо стали компании, которые активно занимались цифровизацией как внутренних процессов, так и оказания услуг клиентам. По оценке «Рексофта», в их числе представители финансовой, телекоммуникационной отраслей, а также промышленного производства, где возможные издержки и риски от прекращения работоспособности предприятий ведут к прямым финансовым потерям и риску возникновения техногенных катастроф. На компании этих отраслей и приходится наибольший рост спроса на IT-аутсорсинг парков оборудования, говорит директор по развитию бизнеса группы «Рексофт» Дмитрий Ретюнский.

Услуги IT-аутсорсинга подходят как небольшим компаниям, так и крупным корпорациям, считает заместитель генерального директора «Сервионики» Артем Спинул: «Чем крупнее компания и критичнее стабильная работа ее IT-инфраструктуры, тем выше требования к экспертизе и опыту сервисной компании».

Но применимость услуг аутсорсинга зависит от типа технологических платформ организации, объясняет господин Спинул: «Внешний IT-сервис актуален для компаний, использующих решения среднего класса (mid-range), но еще более критичен сервисный партнер для бизнеса, связанного со сложными технологическими цепочками, высоконагруженными системами, аппаратными платформами уровня enterprise». Для поддержки таких решений, говорит эксперт, необходимы не только высокая экспертиза и квалификация IT-специалистов, но и налаженные цепочки поставок запасных частей и встроенного программного обеспечения (ПО) для зарубежного оборудования. «Моментальный переход на российские аналоги невозможен в существующих условиях, но переход на них обязательно должен быть предусмотрен в стратегиях компаний»,— добавляет господин Спинул.

IT-ландшафт крупных корпораций представляет собой совокупность технически сложных, взаимоувязанных информационных систем, и многие из них являются бизнес-критичными, говорит директор управления реализации сервисов Softline Алексей Пилипчук: «В связи с этим любого рода миграции, в том числе на отечественное оборудование, могут рассматриваться только при наличии четкого плана, в котором одним из важнейших является вопрос технической поддержки как самого мероприятия, так и формируемой целевой архитектуры».

Ситуация на рынке заставляет участников пересматривать отношение к стратегии потребления услуг. «Например, у компании остался обширный парк программно-аппаратной инфраструктуры, он требует развития, поддержки со стороны производителей и экспертизы в области эксплуатации. Передача этого направления на IT-аутсорсинг помогает заказчикам сосредоточиться на ключевых бизнес-задачах и оптимизации вспомогательных направлений»,— объясняет господин Пилипчук.

Цена вопроса

В аутсорсинг парков оборудования, как правило, входят сопровождение и контроль его работы, предоставление инженеров под конкретные задачи клиентов, ремонт и замена «железа», интеграция с программным обеспечением, а также оптимизация затрат на поддержание работы инфраструктуры.

По данным участников рынка, за год в России стоимость услуг внешней поддержки IT-оборудования выросла до 40% в зависимости от класса оборудования и сложности его обслуживания. Нижний порог динамики цен аналитики оценивают в 15%, а драйвером роста стали удорожание логистики и стоимости поддержания складов запчастей, необходимых для оперативного ремонта (см. “Ъ” от 22 апреля).

В целом цена техподдержки оборудования складывается из работы с дефектами «железа» и замены компонентов, причем именно замена составляет три четверти от цены услуги, рассказывает Владислав Бахаудинов. Стоимость техподдержки можно разделить на две части: поддержка вендора и интегратора. «Цена первой будет расти, так как для нее используются только оригинальные компоненты, а также требуются высококвалифицированные кадры, которые в дефиците»,— говорит эксперт. Стоимость техподдержки от интеграторов может даже падать, так как некоторые компании используют неоригинальные, но совместимые компоненты — китайские и уже бывшие в использовании, уточняет он. «Но при оказании таких услуг интегратор, например, привезет необходимые компоненты не завтра, а через месяц»,— объясняет эксперт.

Наиболее дорогой услугой в текущих условиях стала замена комплектующих: она составляет три четверти от цены услуги, рассказывает Владислав Бахаудинов. Дороже стоят услуги компаний, позиционирующих себя вендорами «железа», то есть работающих только с оригинальными компонентами производителя. Поддержка интегратора, по словам господина Бахаудинова, обходится компаниям дешевле, так как чаще всего интеграторы работают с альтернативными компонентами из Китая или с «железом», которое уже было использовано.

Стоимость услуг сервиса и аутсорсинга растет без резких скачков, коррелируя с ростом инфляции и фонда оплаты труда, считает руководитель направления сервиса и аутсорсинга «Крока» Юрий Яновский. При этом в зависимости от размера инфраструктуры IT-партнеры могут предложить даже более выгодную стоимость по сравнению с тем, что предлагали производители, говорит он.

Собеседники “Ъ” на IT-рынке объясняют, что за последний год дистрибуция комплектующих для импортного оборудования сильно изменилась: если раньше этот сегмент был поделен между крупнейшими интеграторами, работающими напрямую с зарубежными партнерами и гарантирующими как качество обслуживания, так и сроки доставки необходимых компонентов, то сейчас в этот сегмент вышло много небольших, малоизвестных компаний.

«Рынок внешнего обслуживания оборудования в РФ сейчас стремительно занимают небольшие фирмы, зарегистрированные в СНГ или других странах, которые и поднимают цены, но в то же время у небольших фирм больше возможностей привезти необходимые комплектующие, и пока у заказчиков нет альтернативы, что также становится драйвером роста цен»,— рассказал основатель сети дата-центров Oxygen Павел Кулаков.

Переход неизбежен

Наименее зависимым от аутсорсинговой поддержки оборудования еще с прошлого года остается госсектор, в том числе ведомственные и подведомственные структуры. Программа импортозамещения, которая была запущена правительством еще до 2022 года, стимулировала госсектор к переходу на парки российского оборудования, поддержка которого остается за отечественными вендорами.

Также более интенсивное замещение импортных парков оборудования происходит на объектах критической информационной инфраструктуры (КИИ, банки, ТЭК, операторы связи и др.). Согласно указу президента от 30 марта 2022 года №66, на объектах КИИ с 1 января 2025 года запрещается использовать и зарубежный софт, также к этому сроку компании должны реализовать миграцию на отечественное оборудование.

В других отраслях экономики переход происходит не так интенсивно, и рост спроса на аутсорсинговую поддержку уже имеющегося оборудования говорит о том, что бизнес будет по возможности продлевать срок его работы.

Многие компании предпринимают комплекс организационно-технических мер для снижения зависимости от зарубежных технологий, включающий переход на российское ПО и оборудование, соглашается Дмитрий Ретюнский. Цикл перехода, в свою очередь, обусловлен сроками, установленными государством (в первую очередь для объектов КИИ), а также средним сроком жизни технических решений (три-семь лет), объясняет он. Господин Ретюнский также отмечает, что в целом рост стоимости услуг поддержки оборудования продолжится, «однако его размер будет сильно дифференцирован в зависимости от степени критичности задач и типов ПО и оборудования для бизнес-процессов».

Востребованность сервиса и аутсорсинга будет расти, так как это гибкие услуги, которые можно подстроить под требования, изменения и цели клиентов, уверен Юрий Яновский. Увеличение числа мультивендорных инфраструктур также создаст повышенный спрос на услуги у крупных IT-партнеров.

Если максимальный срок службы закупленного до 2022 года оборудования может составить семь лет, то российские организации будут вынуждены перейти на российские аналоги систем хранения данных, серверов, коммутаторов, промышленного и другого оборудования до 2029 года, рассуждает эксперт. Участники рынка уверены, что переход компании будут осуществлять в гибридном формате: они будут искать альтернативу импортному «железу» постепенно. На российском рынке уже есть компании, предоставляющие аналоги, альтернативой могут также стать китайские производители оборудования, которые могут в том числе предоставить комплектующие для уже работающих систем.

Но рынок аутсорсинга не перестанет расти даже на фоне усиливающегося процесса импортозамещения: компаниям будет необходимо продолжать процесс интеграции оборудования с российским софтом, отладку и тестирование новых парков, а также осуществлять контроль за работой IT-инфраструктуры, объясняют собеседники “Ъ”.

Учитывая сокращение каналов поставок через параллельный импорт, отмечает Владислав Бахаудинов, компаниям стоит рассматривать разные варианты развития IT-инфраструктуры: «Идти по пути импортозамещения, плановой замены оборудования на российских и китайских производителей». Это, поясняет эксперт, существенно снизит долгосрочные риски выхода систем из строя.

Переход на продукты отечественных производителей поможет решить проблему с поддержкой зарубежного оборудования, говорит директор по маркетингу и коммуникациям цифровой платформы для организации командировок и управления расходами «Ракета» Дарья Зубрицкая: «Здесь важно отметить, что ключевым вопросом может стать качество обслуживания оборудования со стороны отечественных вендоров. Западные поставщики традиционно оказывали качественную поддержку по своему оборудованию, а для сегмента enterprise это является одним из ключевых факторов при выборе поставщиков и типа оборудования».

Импортозамещение, добавляет эксперт, сможет снизить спрос на аутсорсинг поддержки оборудования в глобальном смысле только в случае, если предложения вендоров будут экономически целесообразны для бизнесов: «В противном случае может сохраниться большой процент компаний, пользующихся ресурсами аутсорсинга, поскольку в таком случае им не нужно нести затраты на смену инфраструктуры».

Татьяна Исакова