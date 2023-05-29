В девяти регионах России прогнозируются заморозки

В ближайшие ночи заморозки ожидаются в Ленинградской, Новгородской, Вологодской, Новосибирской, Кемеровской, Иркутской, Амурской областях, а также в южных районах Красноярского края и Тыве. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Хоть мы и на пороге лета, но во многих регионах в ближайшие дни ожидаются заморозки. Речь идет о Ленинградской, Новгородской, Вологодской, Новосибирской, Кемеровской, Иркутской, Амурской областях, южных районах Красноярского края, Тыве»,— сказал господин Вильфанд ТАСС.

Он дополнил, что в Иркутской области, Красноярском крае и Тыве ожидаются наиболее заметные заморозки. Там температура может опуститься до – 4–5°C.

Олеся Павленко