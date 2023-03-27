Правительство России увеличило квоты на экспорт минеральных удобрений

Правительство России увеличило объемы квот на экспорт минеральных удобрений на 300 тысяч тонн, говорится в постановлении премьер-министра Михаила Мишустина. Общий объем экспортной квоты превысит 12,6 млн т.

«Решение будет действовать до 31 мая 2023 года и предусматривает увеличение квоты на вывоз аммиачной селитры»,— сообщают в пресс-службе правительства.

Отмечается, что принятое чиновниками решение позволит производителям минеральных удобрений отправлять на экспорт невостребованные остатки готовой продукции при условии полного обеспечения потребностей внутреннего рынка. Распределять экспортные квоты между участниками рынка будет Минпромторг России.

Ранее президент Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев сообщал, что экспорт удобрений из России в 2022 году сократился на 15%, несмотря на отсутствие прямых санкций на продажу этой продукции. При этом, согласно данным Financial Times, доходы российских экспортеров удобрений в 2022 году выросла на 70% из-за роста цен и несмотря на падение продаж на 10% и февральские прогнозы аналитиков о снижении уровня поставок.

Подробнее читайте в материале «Ъ» «Удобрения не выезжают».

Александр Кислов