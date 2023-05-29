В Новокузнецке самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы

Самолет авиакомпании Nordwind в аэропорту Новокузнецка выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Никто не пострадал, но вылет задерживается, сообщили «РИА Новости» в аэропорту.

Рейс выполняется по маршруту Новокузнецк—Санкт-Петербург. В аэропорту объяснили инцидент «техническими причинами, возникшими при обслуживании рейса».

По данным Telegram-канала Shot, на борту было 157 человек. Канал пишет, что Boeing 737-800 «неудачно развернулся, двигаясь к стартовой точке», в результате чего «одним шасси слетел с асфальтового покрытия». Кемеровская областная транспортная прокуратура начала проверку.

Лаура Кеффер