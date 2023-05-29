Экспорт иранских товаров в Россию вырос на 30%

Экспорт товаров из Ирана в Россию вырос в годовом выражении на 30%. Об этом сообщило агентство ISNA со ссылкой на данные таможни Ирана. Данные охватывают период с марта 2022-го по март 2023 года.

За этот период Россия купила у Ирана 1,419 млн т товаров на сумму $743,882 млн. Кроме того, Россия поднялась с 11-го на 10-е место в списке крупнейших импортеров. Больше всего Россия импортировала товары категории «детали турбореактивных или турбовинтовых двигателей, кроме неподвижных и подвижных лопаток газовых турбин». На эту категорию товаров приходится $68 млн, или 9,21% стоимости всех товаров.

19 мая заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вольвач сообщил, что в 2022 году объем товарооборота с Ираном увеличился на 20% в годовом выражении, до $5 млрд.

Помимо наращивания товарооборота Россия и Иран занимаются развитием совместного бизнеса. Так, иранская компания «Зарин тойз» рассматривает возможность строительства в Башкирии предприятия по производству около 70 наименований детских товаров. Россия предоставит Ирану госкредит на €1,3 млрд из €1,6 млрд его стоимости на строительство недостающего участка железных дорог Решт—Астара в Иране.

Подробнее об этом — «Иран встает с колей».

Анастасия Ларина