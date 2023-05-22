Компания из Ирана намерена построить в Башкирии завод по производству детских товаров

Иранская компания «Зарин тойз» рассматривает возможность построить в Башкирии предприятие по производству около 70 наименований детских товаров. Предварительный объем инвестиций может составить около 1,5 млрд руб., сообщил на оперативном совещании министр промышленности, энергетики и инноваций Александр Шельдяев.

Переговоры проходили в рамках визита в Тегеран для участия в энергетическом деловом форуме «Иран — Россия» и выставке «Нефть, газ и нефтехимия Ирана». В качестве участка для размещения производства делегация минпрома предложила площадку в особой экономической зоне «Алга». «Для детального ознакомления с промышленной инфраструктурой иранские коллеги прилетят в июне»,— отметил господин Шельдяев.

Влада Шипилова

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