Чистый воздух на автомате

Правительство продолжает ужесточать требования к контролю промышленного загрязнения атмосферы в рамках федерального проекта «Чистый воздух». На regulation.gov.ru опубликованы проекты ключевых подзаконных актов, призванных урегулировать качество и масштабы учета выбросов приборами автоматического контроля и усилить надзор за выполнением программ снижения эмиссий. За невыполнение последних предприятием теперь грозят оборотные штрафы. С последним промышленники, похоже, смирились — но продолжают вести торг за учет 50–60% выбросов, Минприроды же настаивает на 70%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

В апреле президент Владимир Путин подписал ФЗ-177 об ужесточении контроля выполнения обязательств промышленников сократить основные атмосферные загрязнения в 12 наиболее экологически неблагополучных городах России (федеральный проект «Чистый воздух»). В его развитие Минприроды опубликовало на regulation.gov.ru проекты требований к источникам выбросов, нормируемым веществам и системам автоматического контроля (САК), а также проект постановления, ужесточающий надзор за участниками эксперимента.

«Учитывая достаточно жесткие сроки по созданию САК на квотируемых объектах — для 12 городов до конца 2025 года, предприятиям стоит провести качественную работу по инвентаризации источников выбросов и самих выбросов загрязняющих веществ. Наличие САК подразумевает исключение человеческого фактора при отборе проб»,— говорит Ирина Демина из «Промэкоконсалтинга». Отраслевые экологи указывают на довольно жесткие требования документа, учитывая «нашу реальность и новую непривычную систему» — речь, например, об установлении перерыва в эксплуатации САК лишь на 60 дней в году. Однако неясно, «куда отправляется и как обрабатывается информация, собранная в госреестр (объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду.— “Ъ”), кроме того, создание единой системы сбора и обработки данных вряд ли возможно без иностранного оборудования и технологий, с поставками которого сейчас существенные неопределенности», добавляет глава Института экологии НИУ ВШЭ Борис Моргунов.

Один из ключевых моментов новых требований — уровень покрытия онлайн-контролем основных источников выбросов (70%). РСПП был традиционно против подобных инициатив правительства, в последние десять лет аргументация промышленников сводилась к тому, что экологический онлайн-контроль — это слишком дорого, а вложения в него непроизводительны. Теперь же, после законодательного введения оборотных штрафов за невыполнение компаниями обязательств в рамках экспериментов, промышленники готовы обсуждать покрытие 50–60% источников выбросов: по оценке союза, охват 70% выбросов САК фактически недостижим из-за «большого числа нестационарных (передвижных) и неорганизованных источников выбросов, а также малых труб, которые попросту невозможно оснастить САК в соответствии с установленными требованиями». Расширение контроля до 70% приводит к взрывному росту числа необходимых систем и неоправданному росту затрат. В Минприроды же пояснили “Ъ”, что показатель в 70% выбран «из оценки отношения затрат и эффекта и обсужден в рамках консультаций на площадке РСПП». В министерстве считают 70% показателем «достижимым, более того, для значительной части установление САК на основных источниках обеспечивает контроль до 90% выбросов».

В РСПП не скрывают, что вопрос о числе необходимых систем контроля — ключевой, и ссылаются на расчеты, по которым оборудование одного источника стоит около 60 млн руб. из-за низкоконкурентного рынка после ухода зарубежных поставщиков. «Есть один отечественный производитель сертифицированных САК с ограниченными объемами ежегодного производства, что приводит к риску невыполнения программ оснащения источников выбросов либо их завышенной стоимости. Оснащение одной трубы САК занимает 12–18 месяцев, и решение о том, сколько должно быть систем, необходимо принимать сейчас»,— сетуют в союзе.

В пояснительной же записке к документу говорится о достаточных производственных мощностях для установки систем в срок, но не названы ни производители (отечественные), ни ассортимент, ведь очевидно, что такие системы должны отличаться в зависимости от вида производства и уже имеющегося оборудования, замечает господин Моргунов.

Отметим, что вместе с требованиями к САК Минприроды опубликован и проект постановления, который фактически устанавливает отдельный режим экологического надзора за участниками экспериментов и контроля планов мероприятий по достижению квот — вне декларируемого Белым домом перехода к риск-ориентированному подходу, профилактике, цифровизации и отмене плановых проверок, замечает Ирина Демина.

Артем Чугунов, Диана Галиева