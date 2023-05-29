Полмиллиарда ушли по мелочи

Как стало известно “Ъ”, в Нагатинском райсуде столицы прошли прения по уголовному делу в отношении бывших руководителей специального научно-производственного объединения «Элерон», входящего в «Росатом», крупнейшего в стране предприятия по созданию и внедрению систем физической безопасности. Экс-гендиректору предприятия Вячеславу Коновалову прокуратура запросила шесть лет лишения свободы, а бухгалтеру объединения Ирине Смолдыревой — четыре года. Фигурантам инкриминируется хищение около 560 млн руб. под видом закупки для нужд «Элерона» у фиктивных фирм различных мелких товаров, не требующей документального оформления договора поставки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Уголовное дело в отношении экс-руководителей АО «Федеральный центр науки и высоких технологий "Специальное научно-производственное объединение «Элерон»"» (создает системы безопасности для важнейших гособъектов, в том числе «Росатома», «дочкой» которого является) было возбуждено в октябре 2020 года. Этому предшествовал ряд внутренних проверок финансово-хозяйственной деятельности предприятия, по итогам которых в октябре 2019 года 45-летний Вячеслав Коновалов был отстранен от должности.

В основу расследования, проведенного курирующим «Элерон» 4-м управлением МВД России (занимается борьбой с преступностью на режимных объектах и в закрытых территориальных образованиях), легли материалы, собранные службой защиты активов «Росатома».

По данным “Ъ”, некоторое время Вячеслав Коновалов и Ирина Смолдырева проходили по делу свидетелями, а задержали их после очередных допросов 26 января 2021 года с интервалом в несколько часов. На следующий день обоим предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), которое по итогам расследования было переквалифицировано в особо крупную растрату (ч. 4 ст. 160 УК РФ). По ходатайству следствия бывшего главбуха Смолдыреву Замоскворецкий райсуд столицы отправил под домашний арест, а господина Коновалова — в СИЗО.

По версии следствия, фигуранты в период с 2015 по 2019 год заключали фиктивные сделки с 12 фирмами, которые не вели никакой финансово-хозяйственной деятельности. У них вступившие в сговор Вячеслав Коновалов и Ирина Смолдырева, по материалам дела, закупали разного рода мелочовку, не требующую документального оформления договора поставки. В частности, среди прочего в этом списке фигурировали канцелярские принадлежности, разного рода офисная техника, расходные материалы для нее, стулья и пр. При этом в бухгалтерию «Элерона» предоставлялись лишь фиктивные товарные накладные и счета-фактуры, на основании которых по распоряжению госпожи Смолдыревой со счетов предприятия и списывались деньги. На первоначальном этапе расследования было установлено, что таким образом у «дочки» «Росатома» было похищено около 210 млн руб., в обвинительном же заключении нанесенный предприятию ущерб составил уже почти 560 млн руб.

Отметим, что по ходатайству следствия в счет погашения возможного ущерба суд наложил арест на имущество Вячеслава Коновалова и Ирины Смолдыревой.

Рассматривать это уголовное дело Нагатинский райсуд столицы начал в июле прошлого года. В ходе состоявшихся на днях прений гособвинитель предложил назначить Вячеславу Коновалову наказание в виде шести лет колонии общего режима, а Ирине Смолдыревой — четырех лет. Также прокурор полагает, что каждый из подсудимых должен выплатить штраф в размере 900 тыс. руб.

Оглашение приговора намечено на 31 мая. В «Росатоме» “Ъ” заявили, что до вынесения судом решения от комментариев воздержатся.

Олег Рубникович