Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Полмиллиарда ушли по мелочи

Бывшим руководителям «дочки» «Росатома» запросили сроки

Как стало известно “Ъ”, в Нагатинском райсуде столицы прошли прения по уголовному делу в отношении бывших руководителей специального научно-производственного объединения «Элерон», входящего в «Росатом», крупнейшего в стране предприятия по созданию и внедрению систем физической безопасности. Экс-гендиректору предприятия Вячеславу Коновалову прокуратура запросила шесть лет лишения свободы, а бухгалтеру объединения Ирине Смолдыревой — четыре года. Фигурантам инкриминируется хищение около 560 млн руб. под видом закупки для нужд «Элерона» у фиктивных фирм различных мелких товаров, не требующей документального оформления договора поставки.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Уголовное дело в отношении экс-руководителей АО «Федеральный центр науки и высоких технологий "Специальное научно-производственное объединение «Элерон»"» (создает системы безопасности для важнейших гособъектов, в том числе «Росатома», «дочкой» которого является) было возбуждено в октябре 2020 года. Этому предшествовал ряд внутренних проверок финансово-хозяйственной деятельности предприятия, по итогам которых в октябре 2019 года 45-летний Вячеслав Коновалов был отстранен от должности.

В основу расследования, проведенного курирующим «Элерон» 4-м управлением МВД России (занимается борьбой с преступностью на режимных объектах и в закрытых территориальных образованиях), легли материалы, собранные службой защиты активов «Росатома».

По данным “Ъ”, некоторое время Вячеслав Коновалов и Ирина Смолдырева проходили по делу свидетелями, а задержали их после очередных допросов 26 января 2021 года с интервалом в несколько часов. На следующий день обоим предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), которое по итогам расследования было переквалифицировано в особо крупную растрату (ч. 4 ст. 160 УК РФ). По ходатайству следствия бывшего главбуха Смолдыреву Замоскворецкий райсуд столицы отправил под домашний арест, а господина Коновалова — в СИЗО.

По версии следствия, фигуранты в период с 2015 по 2019 год заключали фиктивные сделки с 12 фирмами, которые не вели никакой финансово-хозяйственной деятельности. У них вступившие в сговор Вячеслав Коновалов и Ирина Смолдырева, по материалам дела, закупали разного рода мелочовку, не требующую документального оформления договора поставки. В частности, среди прочего в этом списке фигурировали канцелярские принадлежности, разного рода офисная техника, расходные материалы для нее, стулья и пр. При этом в бухгалтерию «Элерона» предоставлялись лишь фиктивные товарные накладные и счета-фактуры, на основании которых по распоряжению госпожи Смолдыревой со счетов предприятия и списывались деньги. На первоначальном этапе расследования было установлено, что таким образом у «дочки» «Росатома» было похищено около 210 млн руб., в обвинительном же заключении нанесенный предприятию ущерб составил уже почти 560 млн руб.

Отметим, что по ходатайству следствия в счет погашения возможного ущерба суд наложил арест на имущество Вячеслава Коновалова и Ирины Смолдыревой.

Рассматривать это уголовное дело Нагатинский райсуд столицы начал в июле прошлого года. В ходе состоявшихся на днях прений гособвинитель предложил назначить Вячеславу Коновалову наказание в виде шести лет колонии общего режима, а Ирине Смолдыревой — четырех лет. Также прокурор полагает, что каждый из подсудимых должен выплатить штраф в размере 900 тыс. руб.

Оглашение приговора намечено на 31 мая. В «Росатоме» “Ъ” заявили, что до вынесения судом решения от комментариев воздержатся.

Олег Рубникович

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...