«Химки»—«Урал» 0:3

Юшин, 24, 40; Мишкич, 63.

«Торпедо»—«Оренбург» 1:3

Чурич, 45 — Воробьев, 42 (пен.); Марин, 50 (пен.); Капустянский, 87. Удаление: Самсонов («Торпедо»), 75 (2 ж. к.).

«Краснодар»—ЦСКА 0:0

Удаление: Литвинов («Краснодар»), 57.

«Сочи»—«Зенит» 1:1

Юсупов, 1 — Мантуан, 50.

«Спартак»—«Пари Нижний Новгород» 0:0

«Динамо»—«Локомотив» 2:4

Смолов, 45+4 (пен.); Сазонов, 55 — Тикнизян, 45+1; Глушенков, 63; Ненахов, 77; Изидор, 88. Незабитый пенальти: Смолов, 40.

«Факел»—«Крылья Советов» 2:1

Мендель, 12; Акбашев, 57 — Рассказов, 75.

«Ростов»—«Ахмат» 3:2

Голенков, 6, 11; Прохин, 73 — Агаларов, 32; Карапузов, 40. Удаление: Тимофеев («Ахмат»), 69 (2 ж. к.).

Турнирная таблица

В Н П М О

1. «Зенит» 20 7 2 73:20 67

2. ЦСКА 16 7 6 52:26 55

3. «Спартак» 15 9 5 60:37 54

4. «Ростов» 15 8 6 47:40 53

5. «Ахмат» 15 4 10 49:37 49

6. «Краснодар» 13 8 8 60:44 47

7. «Динамо» 13 6 10 49:42 45

8. «Оренбург» 13 4 12 55:55 43

9. «Локомотив» 12 6 11 51:45 42

10. «Сочи» 11 5 13 37:53 38

11. «Урал» 9 6 14 32:45 33

12. «Факел» 6 12 11 36:47 30

13. «Крылья Советов» 7 8 14 31:45 29

14. «Нижний Новгород» 7 6 16 31:50 27

15. «Химки» 4 6 19 25:65 18

16. «Торпедо» 3 4 22 21:58 13

3 июня в заключительном, 30-м туре встречаются «Зенит»—«Факел», «Крылья Советов»—«Спартак», ЦСКА—«Ростов», «Локомотив»—«Торпедо», «Ахмат»—«Краснодар», «Оренбург»—«Динамо», «Пари Нижний Новгород»—«Химки», «Урал»—«Сочи».