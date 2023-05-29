Страховой случай оставили суду

Следственный департамент МВД завершил четырехлетнее расследование дела Александра Артамонова — бывшего гендиректора крупной страховой компании «Респект». До отзыва лицензии в 2019 году «Респект» был крупнейшим страховщиком компаний-застройщиков и контролировал около 70% этого рынка. Господин Артамонов обвиняется в растрате 1,4 млрд руб. клиентов компании и незаконном присвоении здания стоимостью около 700 млн руб. Второй фигурант дела, владелец «Респекта» Александр Кондратенков, помимо прочего страховавший жизни и здоровье сотрудников МВД, скрылся от следствия и получил паспорт гражданина Чили.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Артамонов

Фото: ТАСС Александр Артамонов

Фото: ТАСС

Расследование дела в отношении бывшего гендиректора СК «Респект» длилось с 2019 года, недавно Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение. Как ранее сообщал “Ъ”, инициатором расследования стал Центробанк. Первоначально в материалах дела речь шла о хищении почти 5 млрд руб. из средств клиентов страховщика, однако ближе к финалу расследования размер ущерба заметно сократился.

Действия Александра Артамонова квалифицированы следствием как присвоение или растрата в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). В деле два эпизода, первый из них относится к периоду с октября по ноябрь 2017 года. Тогда, по версии следствия, гендиректор «Респекта», объединившись в преступную группу с конечным бенефициаром компании-страховщика Александром Кондратенковым, незаконно присвоили офисное здание в Москве стоимостью около 700 млн руб. Кроме того, считает следствие, в 2018–2019 годах господа Кондратенков и Артамонов похитили свыше 1,4 млрд руб., полученных от страхователей.

Стоит отметить, что СК «Респект» до отзыва лицензии в 2019 году контролировала около 70% рынка страхования ответственности застройщиков. Так, только в 2017 году компания собрала от строительных фирм 6,8 млрд руб. страховых премий, в ней была застрахована ответственность более чем 3,3 тыс. застройщиков. Но 18 декабря 2018 года ЦБ исключил СК «Респект» из списка страховщиков застройщиков, а спустя несколько месяцев лишил ее лицензии. По мнению регулятора, компания систематически нарушала права и интересы своих клиентов, необоснованно отказывая тем в страховых выплатах.

Второй фигурант дела, Александр Кондратенков, еще в 2017 году уехал за границу после возбуждения дела, связанного с другой его компанией — «Вектор», которая базировалась в Симферополе. Из этой фирмы, по версии правоохранителей, незаконно было выведено около 70 млн руб., а кроме того, было похищено здание ее офиса.

Можно отметить, что господин Кондратенков помимо «Респекта» и «Вектора» контролировал также «Центральное страховое общество» (ЦСО), которое в 2017 году сумело выиграть тендер у более крупных и известных соперников на заключение договора о страховании жизни и здоровья сотрудников МВД на 13,7 млрд руб. Однако спустя короткое время и ЦСО лишилось лицензии.

По делу о растрате в «Респекте» господин Кондратенков был заочно арестован и объявлен в международный розыск. Однако к этому времени бизнесмен обзавелся, по данным “Ъ”, чилийским паспортом на имя Александра Гарсия-Фескова. С ним он спокойно перемещался по миру и даже пытался организовать страховой бизнес в Канаде.

Между тем после утверждения обвинительного заключения уголовное дело гендиректора «Респекта» предстоит рассмотреть Лефортовскому суду Москвы.

Владислав Трифонов