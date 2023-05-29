Игристое пошло под коньяк

Владеющая брендом игристых вин «Лев Голицынъ», бывший производитель виски Bell’s и White Horse компания «Игристые вина» продала тольяттинский комбинат шампанских вин и коньяков «Росинка». Завод мог перейти под контроль совладельцев «Таманской винной компании — Кубань», планирующих использовать площадку для выпуска коньяков на основе спиртов из Узбекистана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Крупный производитель вин ЗАО «Игристые вина» (бренд «Лев Голицынъ») продал акции ЗАО «Комбинат шампанских вин и коньяков "Росинка"» (КШВК «Росинка») в Тольятти, обнаружил “Ъ” в отчетности «Игристых вин» за 2022 год. Название покупателя в документе не раскрывается, но отмечается, что акции КШВК «Росинка» проданы «по причине отсутствия ожидаемой экономической выгоды». Подробности сделки в «Игристых винах» сообщать отказались.

Как следует из данных Росаккредитации, в мае 2023 года КШВК «Росинка» получил декларацию для производства коньяков под марками Bursamdzeli, «Золотой дуб», «Исторический», «Солнечный бриг». Коньяк под маркой Bursamdzeli на онлайн-витрине «Перекрестка» продавался по 517 руб. за бутылку 0,5 л. Производителем напитка указана «Таманская винная компания — Кубань» («ТВК-Кубань»). Контакты «ТВК-Кубань» также указаны в профиле КШВК «Росинка» на HeadHunter. О том, что КШВК «Росинка» перешел под контроль собственников «ТВК-Кубань», слышал и источник “Ъ” на рынке.

По данным ЕГРЮЛ, в январе 2023 года совладельцы «ТВК-Кубань» Василий Шишков и Юрий Гончар также получили доли в торговых компаниях «Вега» и «Верона», зарегистрированных по адресу КШВК «Росинка». Ранее основным собственником «Веги» и «Вероны» был глава совета директоров «Игристых вин» Дину Драган. В «ТВК-Кубань» на вопросы “Ъ” не ответили.

Василий Шишков, согласно СПАРК, ранее был совладельцем ООО «АПГ "Ладога-Инвест"», занимавшегося алкогольным бизнесом в Крыму, в том числе владело ООО «Винный дом Фотисаль». Последнее сейчас принадлежит ООО «Главкрымвино» Николая Сафронова, следует из данных ЕГРЮЛ. Кроме того, Василий Шишков упоминался в СМИ и на сайте президента Южной Осетии как один из совладельцев местной винодельни «Иронсан».

В последней отчетности КШВК «Росинка» за 2020 год сообщается о выпуске более 118 тыс. дал игристых вин и около 7,8 тыс. дал коньяков. Видимо, комбинат работает не на полную мощность. В 2011 году КШВК «Росинка» произвел 513 тыс. дал игристых вин и более 43 тыс. дал коньяков (см. “Ъ” от 25 октября 2012 года).

Как следует из реестра Росаккредитации, коньяки на КШВК «Росинка» планируется выпускать из дистиллятов, закупаемых в Узбекистане. Руководитель информационного центра WineRetail Александр Ставцев говорит, что в республике можно приобрести недорогие коньячные спирты, а спрос на бренди в России в последние годы растет. По данным Росалкогольрегулирования, в январе—апреле 2023 года в рознице было продано 4,28 млн дал коньяков, что примерно на 9,2% больше год к году. Но директор ЦИФРРА Вадим Дробиз заметного роста объема потребления коньяка и бренди в России не ждет. Кроме того, добавляет он, категорию отличает высокая конкуренция, в том числе со стороны производителей из соседних стран и коньяков под собственными торговыми марками сетей.

В отчетности «Игристых вин» говорится, что компания планирует усилить присутствие в категории виски, запустив как минимум один новый бренд в 2023 году, а также продолжать производство вина «Лев Голицынъ». «Игристые вина» ранее выпускали виски под брендами Bell’s и White Horse по контракту с Diageo, ушедшей из России в 2022 году. Теперь, говорится в отчетности, оборудование используется для производства виски из сырья других поставщиков.

Анатолий Костырев