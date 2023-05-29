Дешевые реагенты для бассейнов оценили на шесть лет

Выборгский районный суд Санкт-Петербурга приговорил адвоката Алексея Карпова к шести годам колонии за мошенничество, связанное с завышением цен при закупке химреагентов для бассейнов, которые находятся в ведении «Дирекции по управлению спортивными сооружениями». Его подельник, Алексей Кабанов, отделался условным сроком. Следствие доказало, что фигуранты на основе фальшивых документов организовали для нужд спорткомплексов поставки более дешевых реагентов финского и российского производства вместо немецких. Таким образом они присвоили из городского бюджета более 35 млн рублей, однако сам господин Карпов свою вину отрицает. Ранее городская палата адвокатов встала на защиту своего коллеги и назвала его арест незаконным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выборгский районный суд Санкт-Петербурга приговорил адвоката Алексея Карпова к шести годам колонии за мошенничество, связанное с завышением цен при закупке химреагентов для бассейнов

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Выборгский районный суд Санкт-Петербурга приговорил адвоката Алексея Карпова к шести годам колонии за мошенничество, связанное с завышением цен при закупке химреагентов для бассейнов

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По информации Объединенной пресс-службы судов города, в пятницу, 26 мая, после вынесения приговора в зале суда был взят под стражу адвокат и владелец ООО «НПО "ХимПром"» Алексей Карпов. Его признали виновным в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), по делу о хищении средств подведомственного Смольному СПб ГАУ «Дирекция по управлению спортивными сооружениями», которое отвечает на сегодняшний день за 27 спортивных и оздоровительных объектов, включая стадион «Петровский» и СК «Ледовая арена». Мужчина получил шесть лет в ИК общего режима и штраф в 500 тыс. рублей.

В материалах уголовного дела говорится, что с 2015 по 2017 год подконтрольная господину Карпову фирма «ХимПром» поставляла по госконтрактам для ГАУ химические реагенты для очистки воды в бассейнах, пока в 2018-м деятельностью коммерческого предприятия не заинтересовались правоохранительные органы. Подняв документацию почти за три года, следователи обнаружили, что закупочные цены были завышены практически в семь раз. За весь период между сторонами было заключено три договора более чем на 100 млн рублей. По данным следствия, после каждой сделки подсудимые клали себе в карман разницу между фактической стоимостью товара и указанной в спецификации договора.

Преступная схема по присвоению бюджетных средств, которые выделялись дирекции в качестве субсидий, как утверждает следствие, пришла в голову Карпову в декабре 2014 года. Номинальным директором «ХимПрома», от имени которого предприятие успешно выигрывало в конкурсах, юрист назначил свою знакомую Марину Шубову. По данным «СПАРК-Интерфакс», никакой другой деятельности, кроме поставок реагентов, компания не вела. В качестве еще одной фирмы-прокладки использовалось ООО «Аквастиль», руководителем которого был Алексей Кабанов. Компания закупала у сторонних поставщиков более дешевые химические реагенты производства Финляндии и России и продавала их «ХимПрому». Компания Карпова, в свою очередь, поставляла дирекции средства для очистки бассейнов по поддельным документам под маркой немецкого производителя.

Все полученные деньги по указанию Карпова переводились на счета фиктивных компаний. Общая сумма дохода от таких махинаций составила 36,3 млн рублей. При этом Алексей Кабанов за все время получил от Карпова в качестве своей доли 329 тыс. рублей. В суде он свою вину признал и получил три года условно, в отличие от господина Карпова, который по сей день отрицает предъявленные ему обвинения в мошенничестве. Его адвокат, Владимир Толстинский, отказался пояснить, какие аргументы есть у стороны защиты, которые доказывают невиновность клиента, и будет ли обжаловано решение Выборгского райсуда.

Алексей Карпов сам является членом Адвокатской палаты Санкт-Петербурга. Этот статус он получил в 2000 году. Сразу после его задержания палата назвала арест коллеги необоснованным, указав, что обыски проходили не по закону, поскольку следователем предварительно не было получено судебное решение, необходимое по ст. 450.1 УПК РФ (согласно приведенной статье, обыск в отношении адвоката может быть произведен только на основании постановления судьи.— «Ъ-СПб»). Как указал адвокат Сергей Краузе, присутствовавший при следственных действиях, в ходе обыска также осматривались документы, составляющие адвокатскую тайну. В разговоре с «Ъ-СПб» он назвал странным, что в течение длительного времени этот обыск не был признан незаконным. «Настолько здесь очевидное нарушение, что дальше просто некуда»,— заявил господин Краузе. Он пояснил, что Алексей Карпов — действующий адвокат и может быть лишен статуса только советом Адвокатской палаты. «Если обвинительный приговор вступит в силу, то по представлению Минюста Адвокатская палата Санкт-Петербурга прекратит статус»,— заключил господин Краузе.

Андрей Кучеров