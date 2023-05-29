Бразильцев мало не бывает

ФК «Зенит» сыграл вничью 1:1 в предпоследнем матче чемпионата России с «Сочи» на его поле. Игра не имела для обеих команд большого значения: петербуржцы оформили титул за четыре тура до финиша турнира, «Сочи» находится в середине таблицы. «Зенит» доказал, что считается «бразильской» командой: гол забил Мантуан, единственный бразилец, принявший участие в этом матче. Другие покинули расположение команды по разным причинам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Зенит» доказал, что считается «бразильской» командой: гол забил Мантуан, единственный бразилец, принявший участие в матче с командой «Сочи»

Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ «Зенит» доказал, что считается «бразильской» командой: гол забил Мантуан, единственный бразилец, принявший участие в матче с командой «Сочи»

Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ

Под занавес сезона сбылась мечта тех, кто хотел посмотреть «российский» вариант «Зенита». Ведь в последние годы «движущая сила» команды — легионеры из Бразилии. Многие даже уверены, что если ли убрать из «Зенита» бразильцев, он станет «обычной» командой и можно будет сместить его с трона,— под руководством Сергея Семака сине-бело-голубые выиграли титул в пятый раз подряд. Хотя сам тренер «Зенита» на эту тему шутит: сначала, дескать, говорили, что повезло; потом, что выигрывали из-за того, что в команде Артем Дзюба; еще потому, что Ярослав Ракицкий отдавал хорошие передач на Сердара Азмуна; а дальше уже пришли бразильцы. Ну и аргумент про «всесильный "Газпром"» обязательно добавляют болельщики других команд как необходимый фактор, обеспечивающий победы «Зенита». Всегда какое-то объяснение находится. Хотя если посмотреть на команды, пытавшиеся в этом сезоне конкурировать с петербуржцами, то, кажется, что они не смогли бы опередить «Зенит», даже если был тот играл совсем без иностранцев. Кстати, в сезоне 2017/2018 Семак тренировал «Уфу» (его первый опыт самостоятельной тренерской работы), и та заняла по итогам чемпионата России шестое место, завоевав путевки в Лигу Европы. Хотя за эту команду не играли звезды.

В матче с «Сочи» Сергей Семак тоже обошелся без большого количества легионеров. В стартовом составе на поле вышли казахстанец Нуралы Алип, колумбийцы Вильмар Барриос и Маттео Кассьерра, ранее выступавший за сочинский клуб, также бразилец Мантуан. Другие представители Бразилии не смогли принять участие в игре по разным причинам. Малкома, у которого родился сын, Клаудиньо, Вендела клуб отпустил пораньше в отпуск. Ренан еще после игры со «Спартаком», ставшей «золотой» для «Зенита», отправился играть за сборную Бразилии на молодежном чемпионате мира. Другой защитник — Родригао — был на днях прооперирован по поводу мышцы бедра.

Но если хоть один бразилец в составе «Зенита» остался, то он, как говорится, не даст ему пропасть. Героем матча с «Сочи», состоявшегося 27 мая, когда оба города — и Сочи, и Петербург — праздновали дни рождения, стал Мантуан, игрок «Коринтианса», выступающий за «Зенит» на правах аренды. На 50-й минуте он отправил мяч в ворота «Сочи» со штрафного, и тот, задев игрока, занявшего место в «стенке», прибыл по назначению. Так «Зенит» сравнял счет. А пропустил он ранний гол от Артура Юсупова, который когда-то играл за петербургскую команду. Причем гол получился очень ранний: мяч влетел в ворота сине-бело-голубых на 33-й секунде. И тоже в дело вмешался рикошет — мяч после удара Юсупова задел защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова.

Еще один мистический факт: ворота «Зенита» в игре с «Сочи» защищал Александр Васютин. Это его всего лишь вторая игра в РПЛ этого сезона — первую он провел в предыдущем туре против «Оренбурга», когда была зафиксирована ничья 2:2. Еще Васютин принял участие в кубковой дуэли против «Динамо», состоявшейся на «Газпром Арене». Тогда мяч влетел в его ворота на 12-й секунде — после удара камерунского полузащитника бело-голубых Мумми Нгамале. Тренеры «Зенита» наверняка возьмут этот факт на заметку. Тем более что еще неделю назад было объявлено, что в «Зенит» возвращается голкипер Никита Гойло, выступавший в последнее время за команду «Пари НН» из Нижнего Новгорода. Значит, кто-то из вратарской бригады «Зенита» окажется лишним. «И этот лишний»,— как говорил булгаковский Воланд, имея в виду директора варьете. Впрочем, не будем забегать вперед. В этом сезоне основная нагрузка выпала на голкипера Михаила Кержакова, которому 36 лет. Еще претендовал на пост № 1 Даниил Одоевский, но как-то не очень уверенно. Авансов ему выдавали больше.

Для «Зенита» ничья в Сочи стала третьей подряд в РПЛ — до этого были с «Краснодаром» (2:2) и «Оренбургом» (2:2). Финиш команда проводит на полуспущенных, играя далеко не основным составом. Тем не менее во второй части чемпионата, стартовавшей в марте, команда Сергея Семака потерпела только одно поражение — от ЦСКА (0:1). Сейчас армейский клуб отстает от «Зенита» на 12 очков. Так же далеко и московский «Спартак». Последний матч в чемпионате сине-бело-голубые проведут 3 июня против воронежского «Факела» на «Газпром Арене».

Кирилл Легков