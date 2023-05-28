Дирижабли накачивают перспективами

В США задумали возродить дирижабли — американский стартап построил 120-метровый аэростат для грузовых и пассажирских перевозок. Один из авторов идеи и инвесторов — сооснователь Google Сергей Брин. Бизнесмен, по данным СМИ, вложил в проект по созданию дирижабля около $250 млн. Калифорнийский стартап работал над ним в режиме секретности последние восемь лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kevork Djansezian / Reuters Фото: Kevork Djansezian / Reuters

Как отмечает Bloomberg, управляемый аэростат в диаметре достигает 20 м. Для сравнения — фюзеляж Boeing 737 в пять раз меньше. Дирижабль, по данным агентства, сможет перевозить 28 тонн груза и преодолевать расстояние от Калифорнии до Нью-Йорка. В качестве топлива используется гелий.

Полеты на нем могут оказаться даже безопаснее, чем на самолетах, отметил бывший конструктор ОКБ Сухого, кандидат технических наук Вадим Лукашевич:

«На заре прошлого века дирижабли наполнялись водородом, это их и погубило. Водород очень горюч. Известны случаи, когда дирижабли воспламенялись. Но на сегодняшний день их безопасность ничем не хуже авиации. Появились новые материалы оболочки, двигатели. Сейчас они наполняются гелием, негорючим материалом.

Проблема дирижаблей в том, что у них большая парусность, они подвержены ветрам. Но сейчас, вылетая, экипаж знает всю погоду по маршруту.

У цеппелина, в отличие от самолетов, нет теоретического предела на объем и грузоподъемность. Он может много взять, находиться в воздухе и не падать.

Вот есть самолет Voyager, который облетел земной шар без посадки, и это был рекорд. А для дирижаблей это вообще не вопрос, но у них очень небольшая скорость. Если рейсовый самолет летит со скоростью 900 км/ч, то дирижабль — 200-250 км/ч. И сегодня это очень нишевая область техники, они используются в качестве метео- и разведывательных зондов и так далее».

Эксплуатация дирижаблей прекратилась в конце 1930-х годов после очередной катастрофы. В последние годы идея об их возвращении обсуждалась властями разных стран. Так, правительство канадской провинции Квебек в 2019 году выделило на создание флота дирижаблей $23 млн.

Британская компания Hybrid Air Vehicles, в свою очередь, собирается к 2025 году запустить свои пассажирские аэростаты на некоторых направлениях в Европе и Северной Америке. Похожие планы были и у чиновников в российских регионах.

Власти Якутии хотели таким образом доставлять пассажиров и продовольствие в труднодоступные населенные пункты. В Самарской области аэростаты тестировала ГИБДД в 2022 году на фоне международных санкций против российской авиации. Идею перевозок на дирижаблях начали обсуждать и власти Кузбасса.

Коммерческое использование такого транспорта в России, однако, не имеет смысла, подчеркнул завлабораторией Института народнохозяйственного прогнозирования Кирилл Янков:

«В малонаселенных местах, как правило, хватает небольших самолетов или вертолетов, для крупногабаритных грузов используется в основном водный транспорт. А вот там, где нет судоходных рек или моря, сейчас нет вариантов, чтобы обеспечить их довоз. Так что пока в какие-то труднодоступные места постоянных грузопотоков нет. Если в таком месте начинают добывать, например, уголь, то строят обычную автомобильную или железную дорогу. Но если вам нужно провезти какую-нибудь турбину, то дирижабли, конечно, были бы полезны.

Вместе с тем эта ниша далеко не такая емкая, как можно предположить, чтобы это стало коммерчески выгодно.

Ведь дирижабли не продаются, нужно сделать проект и произвести хотя бы один-два цеппелина, их испытать, сертифицировать и запустить в серию. До тех пор, пока такой вид транспорта практически не опробован, никто заниматься этим не будет. Должно быть понимание у тех, кто вложится в это дело, что применение не будет разовым.

Что касается использования дирижаблей в развлекательных целях, то в каких-то особо красивых местах, которые интересно обозревать с воздуха, скажем, по вулканам Камчатки, эта история могла бы иметь место. Полеты над городами? Но насколько велик будет поток людей, которые готовы заплатить немаленькие деньги за такую экскурсию? Мы много видим воздушных шаров в небе? Нет, а вместе с тем подъем на воздушном шаре стоит дешевле. Кроме того, вопрос в том, где брать гелий».

Дирижабль сейчас используется как развлечение для туристов в Германии, 45-минутный полет над Мюнхеном на цеппелине обойдется в $460 на человека. А шведская OceanSkyCruises в следующем году планирует запустить туры на дирижабле на Северный полюс. Цена круиза — $240 тыс. на двоих.

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Елизавета Скобцова