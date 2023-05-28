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Коммерсантъ FM
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Frank Media: одним из якорных инвесторов SPO ВТБ станет «Пенсионный холдинг» Анатолия Гавриленко

Компания Анатолия Гавриленко «Пенсионный холдинг» станет одним из якорных инвесторов, которые выкупят часть допэмиссии ВТБ. Средства на это компания может получить от близких к Газпромбанку и ВТБ негосударственных пенсионных фондов (НПФ). Об этом сообщило Frank Media.

Как пишет Frank Media, 24 мая «Пенсионный холдинг» получил рейтинг BBB+ (минимальный уровень, позволяющий НПФ покупать облигации вне рискового портфеля) от агентства «Эксперт РА».

На следующий день, 25 мая, компания начала размещение облигаций без маркетинговой кампании. Андеррайтером стала инвесткомпания «Лидер», близкая к Газпромбанку. Заявленный объем размещения составил 30 млрд руб.— 30 тыс. облигаций стоимостью 1 млн каждая. Как сказано в пресс-релизе «Эксперт РА», полученные средства будут направлены в паи закрытого паевого инвестфонда (ЗПИФ). «Активы ЗПИФ будут состоять из высоколиквидных акций одного эмитента, имеющего наивысший уровень кредитоспособности и ОФЗ»,— сказано в сообщении агентства, которое приводит Frank Media.

26 мая «Пенсионный холдинг» приобрел паи ЗПИФ «ПИИ — резерв» на сумму около 23 млрд руб., пишет Frank Media со ссылкой на раскрытие информации компании. «ПИИ — резерв» управляется УК «Прогрессивные инвестиционные идеи», бенефициар которой — Анатолий Гавриленко.

По словам собеседников Frank Media, близких к крупным НПФ, на ЗПИФ этой компании будут приобретены акции ВТБ, в чьей допэмиссии также собирался принимать участие дивизион Газпромбанка. По их информации, облигации «Пенсионного холдинга» могли выкупить другие НПФ, однако какие именно — не уточняется.

В 2023 году ВТБ собирался провести две допэмиссии акций. В марте банк завершил государственную докапитализацию в размере 149 млрд руб. В ближайшее время банк также собирается разместить еще одну допэмиссию акций на сумму 50–120 млрд руб.

Олеся Павленко

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