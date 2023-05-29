Дождь в помощь

Макс Ферстаппен стал победителем Гран-при Монако. Действующий чемпион мира лидировал с первого до последнего метра дистанции, а главным его соперником был дождь, чуть взбодривший традиционно невыносимо скучный этап. Второе место досталось Фернандо Алонсо. Для испанца это лучший результат после перехода в Aston Martin. Третьим был Эстебан Окон. Собственно, в этом порядке призеры и стартовали.

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Гран-при Монако все еще считается чем-то вроде бриллианта в короне «Формулы-1», но с каждым годом вопросов о смысле присутствия этого этапа в календаре возникает все больше. Болельщики-то уже давно смирились с тем, что обгоны, а ради них, надо полагать, и существуют гонки, случаются тут крайне редко и относятся к этому этапу скорее как к поводу для затяжной вечеринки, чем как к реальному спортивному мероприятию. Но теперь претензии к Гран-при Монако появились и у боссов команд, причем не у каких-нибудь заштатных. Руководитель Red Bull Кристиан Хорнен заявил, что, если бы решение о включении в календарь гонки в Монте-Карло принималось сейчас, команды ни за что не согласились бы там выступать, и призвал сделать что-нибудь с трассой, обгонять на которой практически невозможно. Яркий тому пример — случай с Серхио Пересом в Монако. Второй номер Red Bull в квалификации разбил машину и стартовал с последнего места. На любой другой трассе это не помешало бы мексиканцу пробиться как минимум в топ-10, а на некоторых даже в топ-3. Но тут он застрял и оказался только 16-м.

Можно допустить, что Хорнер что-то знает, что боссы серии из американской Liberty действительно думают, что делать с Гран-при Монако, но пока гонщикам приходится делать ставку в первую очередь на удачную квалификацию с последующим не особо проблемным удержанием добытой позиции в гонке. Эту самую квалификацию красивее других провел Фернандо Алонсо. Испанский ветеран выдал блестящий, почти идеальный круг. Но стал только вторым. Макс Ферстаппен проехал свою решающую попытку в лучшем случае на четверку. Но Red Bull настолько лучше всех других машин, что голландцу и этого хватило. Третьим был Эстебан Окон из Alpine. Кстати, французская команда привезла в Монако большой пакет обновлений, и он, похоже, работает. Еще более солидный набор новинок привезла команда Mercedes, машины которой теперь стали такими же «щекастыми», как и все остальные (от неудачной беспонтонной компоновки решено отказаться), но в команде сразу предупредили, что в Монако не та трасса, где можно хоть что-то понять по поводу новшеств. Забегая вперед, можно сказать, что в целом у Mercedes все сложилось неплохо: четвертое и пятое места Льюиса Хэмилтона и Джорджа Рассела для Mercedes в его нынешнем состоянии — нормальный результат.

Что касается самой гонки, то главную роль сыграл в ней не кто-то из гонщиков, а дождь. Он долго собирался и даже до того, как все-таки пошел в реальности, придавал этапу какую-то интригу. Нервничал Ферстаппен, понимавший, что заезд в боксы раньше Алонсо, случись он перед тем, как станет мокро, может привести к необходимости останавливаться повторно (для обувки в дождевую резину) и стоить победы в гонке. Обгонять, как уже было сказано, в Монако почти невозможно даже за рулем Red Bull. Нервничал сам Алонсо, не понимавший, какую тактику ему избрать. Нервничали в Ferrari, где и в спокойные дни, случается, теряются в своих бесчисленных план-схемах, а тут в итоге запутались окончательно и довели до того, что вынуждены были переобувать машины Шарля Леклера и Карлоса Сайнса в режиме двойного пит-стопа.

Ну а когда дождь все-таки пошел, выяснилось, что сделал он это ровно через круг после того, как Алонсо, устав ждать (резина на его машине уже была едва живой), нырнул за новым комплектом «сликов». Учитывая выбранное время, создается впечатление, что это был какой-то специальный голландский дождь. Он ведь снял все проблемы для Ферстаппена. Алонсо вынужден был возвращаться в боксы за дождевой резиной, что дало Ферстаппену возможность спокойно переобуться и уже полностью контролировать ход гонки. Помешать голландцу мог только он сам. И пару раз он был в сантиметрах от этого, слишком уж лихо, с чирканьем ограждения, проходя повороты. Но до непоправимого ущерба машине не дошло, и Ферстаппен победил. Для него это уже четвертая победа в сезоне. Учитывая провал Переса, отрыв Ферстаппена от ближайшего преследователя составляет уже 39 очков.

Что касается Фернандо Алонсо, то его можно поздравить с лучшим за время выступлений за Aston Martin, то есть с начала сезона, результатом. Пять раз подряд испанец был третьим. Теперь побывал и вторым. Следующий шаг по логике — победа в гонке. Но шанс на нее у двукратного чемпиона мира будет, только если оба гонщика Red Bull, а только они в этом сезоне выигрывали этапы, одновременно по какой-то причине провалятся.

Александр Петров