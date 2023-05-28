В праздничных мероприятиях по случаю Дня города в Петербурге приняли участие более 1 млн человек

В общей сложности в праздничных мероприятиях, приуроченных ко Дню города в Санкт-Петербурге приняли участие более 1 млн жителей и гостей города. Такие данные привели в пресс-службе Росгвардии.

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«Сотрудники Главного управления Росгвардии и военнослужащие Северо-Западного округа войск национальной гвардии Российской Федерации совместно с полицией обеспечили общественную безопасность при проведении праздничных мероприятий 27 и 28 мая, приуроченных к 320-летию Санкт-Петербурга»,— уточняется в сообщении ведомства.

Нарушений общественного порядка в ходе празднования Дня города зафиксировано не было, отметили в Росгвардии.

«Ъ-СПб» писал, что в честь Дня города и в последующие дни в Петербурге запланировано большое количество праздничных мероприятий.

Как город накануне отметил свой праздник, можно посмотреть в нашей фотогалерее.

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