«Классика на Дворцовой», битва Баха и Моцарта, фестиваль реконструкторов и визит Валерия Сюткина

27 мая Санкт-Петербург отметит 320-летие со дня своего основания. К этому историческому событию в городе приурочены многие культурно-массовые мероприятия, концерты и выставки. Однако жизнь культурной столицы с наступлением белых ночей не замрет и в будние дни. Петербуржцев и гостей города в течение ближайшей недели ожидает еще много интересного. Подробнее о самых заметных культурных событиях следующих семи дней в Петербурге — в обзоре «Ъ-СПб».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фестиваль «Классика на Дворцовой»

Фото: Руслан Шамуков Фестиваль «Классика на Дворцовой»

Фото: Руслан Шамуков

Самым главным событием предстоящих выходных в Санкт-Петербурге станет, конечно же, День города. А его кульминацией — ежегодный гала-концерт «Классика на Дворцовой», который начнется 27 мая в 21:30. В этом году в программе гала-концерта будет 23 номера. На протяжении всего вечера на сцене будет находиться Академический симфонический оркестр Санкт-Петербургской филармонии под управлением Дениса Власенко — одного из самых ярких молодых дирижеров страны. Традиционно участие в гала-концерте примет молодежный хор «СоГласие» под руководством Павла Теплова. Среди солистов этого года — лауреат международных конкурсов Нина Минасян (сопрано), победитель Международного конкурса имени Чайковского Юлия Маточкина (меццо-сопрано), приглашенный солист Большого театра, армянский тенор Липарит Аветисян, номинант премии «Золотая маска», солистка Большого театра Анна Горячева (меццо-сопрано), итальянский бас-баритон Томмазо Барео и другие звезды современной оперной сцены. Также впервые на сцену «Классики на Дворцовой» выйдет аккордеонист-виртуоз Петр Дранга. Еще одним подарком для зрителей на Дворцовой станет выступление балета Аллы Духовой «Тодес» и постоянных участников главного события Дня города — артистов Санкт-Петербургского государственного академического театра балета им. Леонида Якобсона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Музыкальное шоу «Интерстеллар»

Музыкальное шоу «Интерстеллар»



26 мая в 21:00 и 27 мая в 22:30 в Планетарии № 1 пройдет музыкальное шоу «Интерстеллар». Музыка Ханса Циммера из культового кинофильма прозвучит вживую в исполнении виртуозных петербургских музыкантов Amadeus Concerts. Организаторы обещают не просто музыкальное событие, но и настоящее погружение в атмосферу бескрайних пространств и звездных миров. Слушателей ждет орган, струнный оркестр и клавишные под огромным звездным куполом планетария.

Днем ранее, 26 мая, в 20:00 в клубе A2 Green Concert состоится концерт одного из кумиров современной молодежи Тимы Белорусских. Критики называют этого музыканта и его популярность одним из самых стремительных взлетов за всю историю российской музыки. Он ворвался во все хит-парады с песнями «Мокрые кроссы», «Незабудка» еще в прошлом году и стал его главным открытием. Рекордное количество аудиозаписей одного исполнителя в топе всех чартов страны, удивительная способность песен запоминаться мгновенно, творчество вне жанровых рамок — покорили уже миллионы слушателей и сделали Тиму настоящей звездой.

27 мая в 15:00 в Петрикирхе начнется концерт «Бах vs. Моцарт», в котором прозвучат произведения двух выдающихся композиторов всех времен. Бах — вершина музыкальной мысли, которая пока не покорилась никому. Гений органа. Моцарт — физическое воплощение музыки как явления. Автор гениальных произведений для клавира. В рамках концерта «Битва клавиров: Бах vs. Моцарт» организаторы обещают столкнуть лучшие и известные всему миру органные сочинения Баха и наиболее яркие произведения Моцарта для рояля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лауреаты Международного юношеского конкурса классического сольного исполнительства Nota bene!

Фото: пресс-служба фестиваля Лауреаты Международного юношеского конкурса классического сольного исполнительства Nota bene!

Фото: пресс-служба фестиваля

В тот же день 27 мая в 14:00 в Малом зале Санкт-Петербургской академической филармонии состоится гала-концерт лауреатов Международного юношеского конкурса классического сольного исполнительства «Nota bene!» «Благословленные музыкой». Он пройдет в рамках VIII международного фестиваля «Классика без границ». Конкурс по своему масштабу не имеет аналогов не только в России, но и в мире — он проводится в формате «конкурса конкурсов». Сначала называются лауреаты по каждому инструменту, затем инструменты объединятся по номинациям и называются лауреаты Гран-при в каждой номинации. Главный приз конкурса — участие в концерте лауреатов в Малом зале Санкт-Петербургской филармонии в сопровождении оркестра. Дирижер — Михаил Черниговский.

Еще один необычный концерт запланирован в этот день, 27 мая, в 20:00 на летней площадке амфитеатра «Под небом». Он получил название «Шопен под небом», поскольку музыка выдающегося композитора прозвучит в этот вечер именно на открытом воздухе. Зрителей ждет не только классические прочтение музыки Шопена, но и джазовые интерпретации от лучших музыкантов города. В программе вечера смелые музыкальные решения, а также бесплатный художник-шаржист, актеры и, конечно, прекрасное петербургское небо.

2 июня в 20:00 здесь же, в амфитеатре «Под небом», состоится очередная джазово-гангстерская вечеринка Jazzz Party. Гостей ждет джаз-бэнд, зажигательный ведущий и даже настоящие гангстеры — здесь будет все, что нужно для полноценной джаз-вечеринки в стиле Чикаго первой половины XX века.

В тот же вечер, 2 июня, в 20:00 в пространстве «Флагшток» (у станции метро «Зенит») выступит группа «Мачете» с программой Ambassador, в которую войдут песни из нового альбома и любимые хиты. Как пишут критики, «Мачете» создает «действительно трансцендентную музыку и побуждает слушателя углубиться в себя». Начиная с 2010 года, группа воспитывает в своем слушателе тягу к самопознанию и духовному развитию. Фронтмен коллектива Ярослав Малый уверен, что мир — это божественная система, «где все живое может взаимодействовать между собой, а приоритетом является мир, счастье и любовь».

С 28 мая по 2 июня на сценах Санкт-Петербургской академической филармонии и Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга состоятся концерты ежегодного фестиваля «Музыкальный Олимп». В рамках этого события слушатели впервые получат возможность познакомиться со всеми лауреатами XXIII международного телевизионного конкурса юных музыкантов «Щелкунчик». Девять юных виртуозов исполнят произведения Рахманинова, Моцарта, Сен-Санса, Мендельсона, Вивальди, Михаэля Гайдна, Молинелли и Сежурне. 31 мая в Большом зале филармонии пройдет концерт с участием саксофониста Дмитрия Пинчука, в этом году получившего первую премию на Международном конкурсе Classic Winds в Дубае (ОАЭ), гитаристки Веры Данилиной, в 2018 году завоевавшей первую премию на Международном конкурсе классической гитары им. Микеле Питталуги в Алессандрии (Италия) и пианиста Александра Ключко, ставшего в прошлом году обладателем первой премии Международного конкурса С. В. Рахманинова в номинации «Фортепиано». В программе произведения Михаила Глинки, Александра Глазунова, Хоакина Родриго, Петра Чайковского, которые вместе с солистами исполнит Академический симфонический оркестр филармонии под управлением дирижера Антона Шабурова.

Кроме этого, 28 мая в 20:00 в рамках программы «Классика. Новое» петербургская филармония отметит 100-летие со дня рождения Дьердя Лигети — автора музыки к культовым фильмам Стэнли Кубрика «Космическая одиссея 2001 года» и «Сияние». В день рождения композитора его музыка прозвучит в Большом зале филармонии в исполнении Молодежного камерного оркестра под управлением Ярослава Забояркина. Вместе с музыкантами на сцене в этот вечер появится Ярослав Тимофеев — один из самых популярных ведущих концертов классической музыки в стране, музыковед, кандидат искусствоведения, известный далеко за пределами филармонических залов благодаря участию в инди-группе OQJAV. Перед концертом в Музитории Большого зала филармонии пройдет лекция известного петербургского композитора Александра Радвиловича, посвященная Дьердю Лигети. Начало лекции в 18:30, вход свободный, необходима регистрация.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Певец Валерий Сюткин

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ Певец Валерий Сюткин

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

28 мая в 20:00 в клубе «Космонавт» выступит не нуждающийся ни в каких представлениях Валерий Сюткин. Слушателей, как и всегда на концертах этого легендарного исполнителя, ждут знакомые и любимые песни, воздушные импровизации и неповторимый голос артиста.

В Муринском парке 27 мая в 11:00 состоится 14-й открытый молодежный историко-патриотический фестиваль «Кубок Александра Невского», приуроченный к празднованию Дня города Санкт-Петербурга и ко дню рождения князя Александра Ярославича Невского. Красочный праздник в Калининском районе пройдет уже в 14-й раз и соберет вместе любителей исторической реконструкции, рыцарских турниров и средневековых боев. На фестивальной площадке развернется интерактивный лагерь-музей, где реконструкторы разных эпох представят воспроизведенные элементы быта и воинских традиций прошлого. Каждый гость фестиваля сможет не только понаблюдать со стороны, но и сфотографироваться с настоящим оружием воинов древности, попробовать свои силы в лучной стрельбе, ремеслах и играх. Центральным элементом фестиваля традиционно станет эффектный конный турнир княжеской дружины и рыцарей XIII–XIV веков. Всадники покажут свою удаль и умения, выполняя упражнения и сшибая противника копьем на полном скаку.

28 мая с 12:00 до 19:00 в Михайловском саду состоится уже седьмой по счету семейный фестиваль «Старшие в городе», организованный благотворительным фондом «Добрый город Петербург». Ежегодно участие в нем принимает более 10 тыс. человек. Это самый масштабный open-air в Санкт-Петербурге о современном старшем поколении. Также это единственный фестиваль, большую часть которого организуют для своих сверстников, друзей, детей и внуков сами старшие, сообщества и некоммерческие организации, работающие со старшим поколением. В Михайловском саду гостей будут ждать шесть тематических площадок: «Саморазвитие со смыслом», «Танцы и движение», «Карьера», «Дружелюбная среда», «Здоровье», «Любовь и отношения». На каждой из них активность по душе сможет найти участник любого возраста. Слоган фестиваля этого года звучит так: «Каждый возраст — возраст счастья». Вход на него традиционно свободный.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Концерт группы «Мельница»

Фото: Мария Старикова, Коммерсантъ Концерт группы «Мельница»

Фото: Мария Старикова, Коммерсантъ

2 июня в 20:00 в ДК им. Ленсовета выступит фолк-рок-группа «Мельница», которая представит в Санкт-Петербурге программу «Сердце ястреба» в поддержку нового сингла. Как рассказала лидер и основательница коллектива Хелависа, в программе найдется место для новых и старых песен, любимых и поклонниками, и самими музыкантами. Также ожидаются новые видеоиллюстрации, которые, как пообещала певица, позволят взглянуть на трек-лист с неожиданной стороны.

В пространстве «Севкабель Порт» в эти выходные и на предстоящей неделе продолжит свою работу экспозиция «Искусство Манга» — первая в России масштабная выставка с экспонатами из Японии. На площади более 2,5 тыс. кв. м здесь представлены никогда прежде не выставлявшиеся эскизы, наброски и рукописи, а также первые тиражи важнейших для истории манги произведений. Посетители смогут проследить долгий путь развития манги от иллюстрированных свитков, японской гравюры XIX века, довоенных газет и журналов до современной индустрии. Выставка продлится до конца июня.