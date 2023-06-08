Думали, будет хуже

Прошлый год для многих рынков был периодом турбулентности, когда правила игры менялись буквально на ходу и впереди была полная неопределенность. Рынок аудита турбулентность затронула в меньшей степени — перемены здесь были ожидаемыми, прогнозируемыми и не носили характера вселенской катастрофы. Даже уход с российского рынка BIG 4, казавшийся изначально громом среди ясного неба, не привел к переделу рынка. Сокращение же числа аудиторских компаний было хотя и ощутимым, но вполне ожидаемым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Image Source / Getty Images Фото: Image Source / Getty Images

«Четверка» не растеряла клиентов

Когда в мае 2022 года “Ъ” опрашивал участников рынка, как они оценивают прошедший год, то часто звучала формулировка «идеальный шторм»: тогда уже начали уходить с нашего рынка западные компании, в марте прошлого года и «большая четверка» аудиторов (PwC, KPMG, EY, Deloitte) объявила об уходе из России. Неудивительно, что прогнозы относительно ближайшего будущего были осторожные. Например, глава «Финэкспертизы» Нина Козлова тогда говорила, что последствия происходящих событий для отрасли будут видны лишь по итогам отчетности за 2022 год. Аудиторы пророчили отток клиентов и кадров у крупнейших игроков (в первую очередь — «большой четверки»), существенное сокращение выручки.

Но передела рынка не произошло. Организации, ранее входившие в BIG 4, хотя и показали снижение выручки, но незначительное (суммарное снижение их дохода — 6%). Что касается перетока клиентов, то история также не стала массовой. По словам управляющего партнера АКГ «Правовест Аудит» Маргариты Дружининой, в 2022 году они отмечали единичные случаи перехода клиентов от BIG 4. Заместитель руководителя департамента международной отчетности компании ФБК Ксения Ширикова также констатировала: подразделения BIG 4 достаточно успешно продолжили работать уже в качестве самостоятельных компаний со своими старыми клиентами.

В то же время, продолжила Ксения Ширикова, уход «большой четверки» имеет и отложенный эффект: «Сейчас мы видим, что ряд клиентов бывшей "большой четверки" стали более открытыми к смене аудитора и ищут адекватную замену на рынке с достойным качеством оказания услуг. То есть уход BIG 4 открыл возможности как для их преемников, так и для других аудиторских компаний».

Некоторые аудиторы из компаний за пределами топ-10 на условиях анонимности указывали, что отток клиентов у крупнейших игроков все же неминуем, так как «четверка» потеряла не только бренд, но и доступ к глобальным технологиям, международной базе знаний, и это выравнивает их с крупнейшими российскими игроками. Прозвучало даже мнение, что без западных технологий компании «четверки» «неизбежно скатятся в XIX век».

Но мнение это разделяют немногие. Так, глава саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС) Ольга Носова уверена, что качество оказания аудиторских услуг от ухода международных сетей не пострадало. Она отметила, что, да, весной прошлого года были проблемы, но опытные кадры в «четверке» остались, многие программные продукты эти компании делают сами, как и образовательные проекты, так что нет оснований ждать глобальных перемен.

В то же время объективный факт: в «большой четверке» всегда был жесточайший контроль качества со стороны материнских международных структур. «И этот контроль был существенно строже, чем в других международных сетях, а санкции за низкое качество аудита были ощутимые,— рассуждает собеседник “Ъ” из топ-10.— Уход "четверки" не означает автоматически, что все сразу начнут работать спустя рукава — работа по контролю качества там выстроена и сейчас тоже ведется, но маловероятно, что прессинг так же силен, как раньше».

В самой «четверке» в перспективы собственной деградации, потери клиентов и качества не верят. «Мы крупные аудиторские организации, нас сложно заменить,— поясняет партнер практики аудиторских услуг группы компаний Б1 Игорь Буян.— И клиенты понимают, что для качественного аудита крупного игрока нужны, в частности, достаточные ресурсы». Очевидно, что небольшая компания с четырьмя-десятью аудиторами в штате просто не в состоянии сделать качественную проверку такого игрока, как, например, «Газпром», отметил эксперт, то же касается аудита крупного банка с широкой филиальной сетью. «Поэтому перехода от нас крупных клиентов к небольшим игрокам не было и вряд ли ожидается,— говорит Игорь Буян.— Наши клиенты могли отказаться от аудитора в Лондоне, например, из-за невозможности котироваться на Лондонской бирже, но аудитор в России им по-прежнему необходим».

Естественная убыль

Впрочем, кроме гаданий на кофейной гуще о дальнейшей судьбе «большой четверки» участников рынка занимали и куда более насущные проблемы (хотя и вполне ожидаемые) — вступление в силу законодательных новелл по реформе отрасли. С 1 января 2022 года вступил запрет для индивидуальных аудиторов на проведение обязательного аудита, что не могло не привести к сжатию рынка. Еще одну волну сокращений подтолкнуло вступление в силу с 1 июля 2022-го требования профильного закона о наличии в аудиторской компании не менее трех аудиторов в штате по основному месту работы. «Часть аудиторских организаций после 1 июля не нашла третьего аудитора по основному месту работы, мы их об этом проинформировали, потом дали 60 дней на то, чтобы они приняли третьего аудитора, но удалось это не всем,— рассказывает глава СРО ААС Ольга Носова.— Около тысячи компаний, которые не нашли в срок достаточно сотрудников, были исключены из реестра в соответствии с законом». В начале реформы аудита (2017 год) на рынке было 5 тыс. аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов, на сегодняшний день их около 2,3 тыс. «При этом недостатка в количестве аудиторских организаций пока не наблюдается»,— уверяет госпожа Носова. По словам Ксении Шириковой из ФБК, потенциально уход небольших игроков должен привести к повышению качества оказываемых услуг.

Сыграла реформа на руку и тем, кто остался на рынке. По словам Игоря Буяна, уход малых игроков способствовал расширению клиентской базы у их более крупных конкурентов: «Когда с рынка уходит небольшая компания, потому что она не видит перспектив, то обычно ее клиент выбирает компанию среднего уровня. Такому заказчику не важен бренд аудитора, так как он не торгуется на бирже, не выходит на международные рынки, и он выбирает тех, кто не собирается уходить и стоит дешевле крупнейших игроков».

С большим сожалением говорили опрошенные аудиторы и про естественную убыль кадров в аудите. Так, по словам Ольги Носовой, за 2022 год не прошли повышение квалификации и фактически сдали аттестат 400 человек, а новых аудиторов появилось всего 25.

Список крупнейших аудиторских групп по итогам 2022 года Выйти из полноэкранного режима Место по итогам 2022 года Место по итогам 2021 года Аудиторская группа* Местоположение центрального офиса Суммарная выручка от аудита и консалтинга за 2022 год (тыс. руб.) Темпы роста выручки за год (%) Доля выручки от аудита (%) ** Среднее число специалистов за год*** Число компаний в группе 1 1 «Б1» Москва 20 533 579 0,6 36,8**** н.д. 8 2 3 «Технологии Доверия» (TeДо) Москва 17 339 287 7,4 28,5**** н.д. 8 3 2 «Кэпт» Москва 15 973 561 –3,6 37**** н.д. 5 4 4 Группа ДРТ Москва 8 821 838 –14,7 38,3**** н.д. 3 5 5 Юникон Москва 5 000 936 –7,1 31 1471 7 6 7 Финансовые и бухгалтерские консультанты (ФБК), группа Москва 2 398 850 13,8 44,8 598 8 7 6 «ФинЭкспертиза» Москва 2 215 961 4,4 28,2 913 13 8 8 «Мариллион» Москва 1 242 281 7,8 55,2 352 5 9 9 РУКОН Москва 1 156 757 5,1 34 350 9 10 — «Пачоли» Москва 979 528 39,2 37,1 179 3 11 11 КСК групп Москва 782 710 –6,6 38,8 н.д. 6 12 12 «Уральский союз» Москва 760 417 0,4 33,4 147 5 13 14 «Росэкспертиза» Москва 653 935 6,6 55,5 179 5 14 15 «ПРАВОВЕСТ Аудит» Москва 623 674 38,7 28,2 78 8 15 10 «ЭйчЭлБи Рус» Москва 596 635 15,4 49,6 257 12 16 13 Группа «Бетерра»***** Москва 595 341 –17,9 29,8**** н.д. 4 17 16 «Русаудит» Москва 436 196 6,9 50,3 169 4 18 17 «Интерком-Аудит» Москва 316 068 2,2 57 175 14 19 18 «АВУАР» Челябинск 286 389 15,9 20**** 19 14 20 25 «Аудиторская Группа «Капитал» Екатеринбург 229 782 38,8 20,2**** 110 7 21 23 «ИНТЕРЭКСПЕРТИЗА» Москва 195 955 11,1 39,8 40 4 22 24 «Аудиторская служба «СТЕК» Москва 179 258 6,6 20,3**** 39 4 23 21 «ЯНС — Аудит» Москва 176 602 –10,3 21,1**** 58 6 24 22 «Аудит-Эскорт» Москва 172 138 –10,7 29,3 36 4 25 28 «Кроу Аудэкс» Казань 163 005 7,4 65,7 123 7 26 26 «Аудиторская группа «2К» Москва 159 241 1,1 38,7 68 5 27 — «С.В.М. Аудит» Москва 141 971 10,2 50 42 4 28 27 «Группа ПРАУД» Санкт-Петербург 138 403 –10,8 51,4 65 5 29 30 «Налоги и финансовое право» Екатеринбург 132 858 18,6 20**** 33 2 30 — «Прайм аудит» Тверь 131 119 39,8 20,5**** 37 5 31 31 Группа РБ Москва 126 261 21,1 83,3 46 2 32 29 «АКГ «Листик и Партнеры» Москва 123 113 52,3 73,5 120 8 33 33 «Эталон» Чебоксары 90 401 2,7 24,1 69 4 34 32 «Аудит-Оптим-К» Кемерово 86 016 24,4 87,7 13 4 35 — «ВнешЭкономАудит» Челябинск 75 275 0,6 32,3 30 8 36 35 ЭРКОН Ростов-на-Дону 66 366 5,9 65,4 25 3 37 37 «ХОЛД-ИНВЕСТ-АУДИТ» Москва 59 234 –3,0 34,1 18 3 38 39 CBS group Москва 58 778 9,7 38 29 2 39 38 «Аудит-Вела» Ростов-на-Дону 57 497 –3,2 30,9 33 3 40 41 «ВЕКТОР РАЗВИТИЯ» Москва 54 078 10,0 64,5 29 3 41 47 НВК Санкт-Петербург 53 072 24,9 25,9 43 3 42 44 АСБ Санкт-Петербург 51 870 10,0 20,2 51 2 43 — «АКФ ПромСтройФинанс» Королев (МО) 45 560 44,4 71,9 10 3 44 46 ЭНЭКО Москва 42 847 –1,4 92,8 13 2 45 51 «Аудиторы Северной Столицы» Санкт-Петербург 40 704 28,5 70,9 30 4 46 — «Аудит Эксперт» Москва 39 144 9,2 19,5 27 3 47 42 ЭКФИ Москва 37 660 –22,9 72 17 3 48 48 «АКГ «Бизнесэкспертиза» Москва 35 456 0,2 100 12 3 49 54 «Авантаж Аудит» Москва 28 131 13,1 79,2 46 4 50 49 «Ассоциация «Налоги России» Екатеринбург 27 298 –19,5 38,3 13 4 51 53 «ЮФА Консалтинг» Сургут 24 464 –3,9 68,9 13 2 52 — «Ваш СоветникЪ» Краснодар 23 907 –5,2 35,6 20 3 53 56 ЮКИС Москва 13 600 3 100 5 3 Открыть в новом окне *В рэнкинге представлены три типа участников: группы аффилированных лиц, национальная аудиторская сеть РУКОН, а также группы лиц, входившие в 2022 году в международные аудиторские сети. **Согласно методике рэнкинга выручка от аудита это сумма доходов от обязательного и инициативного аудита, услуг сопутствующих аудиту, приводимых в форме №2-аудит. ***Средняя численность специалистов приводится в том числе с учетом совместителей и работающих по договорам ГПХ. ****Согласно методике рэнкинга, приводится доля выручки от аудита и сопутствующих аудиту услуг, которая включает в себя выручку от проведения аудита, обзорных проверок в отношении любых видов финансовой информации, согласованных процедур и заданий, обеспечивающих разумную/ограниченную уверенность, как для российских, так и для иностранных компаний в соответствии с любыми национальными или внутрисетевыми стандартами, отличными от стандартов аудита, принятых на территории РФ; выручку от оказания услуг, связанных с выдачей писем-подтверждений по проспектам эмиссии. *****С 20.01.2023 компании, ранее входившие в международную сеть «Baker Tilly International», осуществляют деятельность в России под брендом «Бетерра». Источник: RAEX, по данным участников рэнкинга. Полная версия таблицы, а также другие материалы и методика рэнкингов доступны на сайте www.raex-rr.com.

Вдарим контролем по качеству

Способствовать росту качества аудита (с одновременным сокращением численности аудиторских организаций) должна и борьба СРО с так называемыми комфортными аудиторами. По словам вице-президента аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza Ильгиза Баймуратова, важным изменением для работы профессионального сообщества стало утверждение СРО дисциплинарного кодекса. Этот документ вступил в силу в апреле 2023 года, он регулирует деятельность дисциплинарной комиссии СРО ААС, которая рассматривает вопросы применения в отношении членов СРО мер дисциплинарного воздействия за нарушение требований закона, нормативных актов, правил независимости и т. д. По словам эксперта, новый кодекс предусматривает гораздо более жесткие меры воздействия, чем в ранее действовавшем документе. Например, за совершение грубых нарушений стандартов аудиторской деятельности для организации, гендиректора либо аудитора предусмотрена единственная мера в виде исключения из членов СРО ААС.

Кроме того, были повышены суммы штрафов. Например, несоблюдение аудиторской организацией запрета на занятие иной предпринимательской деятельностью, кроме оказания аудиторских и других связанных с ними услуг, влечет наложение штрафа до 350 тыс. руб.

Впрочем, и без кодекса за прошлый год СРО было принято 887 мер к аудиторским компаниям, из них по результатам внешнего контроля деятельности исключено 199 компаний, приостановлено членство 366 компаний, предупреждение получили 319 компаний.

По словам Ильгиза Баймуратова, важно, что кроме более жесткого дисциплинарного кодекса был также создан апелляционный комитет, в функции которого вошло предварительное рассмотрение обоснованных жалоб на акты, вынесенные дисциплинарной комиссией.

Собираемся в реестры

Формирование реестров аудиторов, которым разрешено оказывать услуги общественно значимым организациям (ОЗО), и компаний, обладающих правом заверять отчетность общественно значимых организаций финансового рынка (ОЗО ФР),— событие ожидаемое, так как является одним из этапов идущей уже много лет реформы отрасли. Реестр проверяющих ОЗО ведет Казначейство, проверяющих финсектор — ЦБ РФ. Требование об обязательности нахождения в реестрах для проведения аудита вступает в силу лишь с отчетности за 2024 год, то есть, по сути, в 2025-м. В то же время аудиторы уже сейчас активно подают документы на включение в реестр. «Дело в том, что некоторые заказчики уже сейчас при выборе аудита на будущий год запрашивают информацию о нахождении в реестре,— рассказывает собеседник из аудиторской компании топ-10.— Тендеры-то уже вовсю идут, и желающие в них участвовать стремятся в реестр». По состоянию на 19 мая в реестре Федерального казначейства было 75 аудиторских организаций, в реестре ЦБ — 10.

Для внесения в реестр аудиторские организации должны отвечать требованиям к численности сотрудников (ОЗО — не менее 5 человек с 1 января 2023 года, ОЗО ФР — не менее 12 человек с той же даты). Именно поэтому все опрошенные эксперты назвали формирование реестров важным событием прошлого года. По словам партнера по аудиту и консалтингу Группы «Деловой профиль» Дарьи Перковской, формирование реестров оказало и продолжает оказывать влияние на рынок, в том числе в части трансформации его структуры: количество аудиторских компаний сокращается, продолжается процесс их слияния для выполнения требований о количестве аудиторов.

Рэнкинг крупнейших российских аудиторских организаций (субъектов аудиторской деятельности) по итогам 2022 года Выйти из полноэкранного режима Место по итогам 2022 года Место по итогам 2021 года Аудиторская организация Местоположение центрального офиса Выручказа 2022 год(тыс. руб.)* Темпы роста выручки за год (%) Доля выручки от аудита (%)** Число сотрудников за 2022 год (в среднем за год, форма №2-аудит) Число аудиторов на 31.12.2022 (форма №2-аудит) 1 1 «Кэпт» Москва 11737588 –9,1 36,9 3 546 219 2 3 «ЦАТР — аудиторские услуги» Москва 7336587 7,0 100*** 1 996 239 3 4 «Технологии Доверия — Аудит» Москва 5836143 –3,7 75,4 **** **** 4 2 ДРТ Москва 5757373 –17,2 58,6*** 1 367 **** 5 5 Юникон Москва 2004857 0,3 77,3 831 164 6 6 Финансовые и бухгалтерские консультанты (ФБК) Москва 1466098 –1,1 73,3 410 137 7 7 «ФинЭкспертиза» Москва 686883 18,0 89,3 306 130 8 8 «Мариллион Аудит» Москва 547982 11,3 98,2 157 25 9 9 «Бетерра»***** Москва 422499 –7,7 42*** 194 12 10 10 «Русаудит» Москва 404453 4,6 54,2 186 40 11 12 «Пачоли» Москва 404285 15,4 89,9 139 71 12 11 «Р.О.С.ЭКСПЕРТИЗА» Москва 400952 5,9 90,5 169 54 13 14 «КСК АУДИТ» Москва 303314 6,5 100 141 62 14 17 РУКОН ГФ (Группа Финансы) Москва 285950 13,6 83,8 147 80 15 16 «АФ «Уральский союз» Москва 256874 0,4 94,3 84 59 16 15 РУКОН АФК (АФК-Аудит) Санкт-Петербург 240942 –9,1 20,7 217 61 17 18 «Интерком-Аудит» Москва 211451 0,4 72,5 112 49 18 20 «АК «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» Москва 196076 18,1 37,3 42 108 19 19 «Аудит-НТ» Санкт-Петербург 188791 –9,4 62,4 86 70 20 24 «ПРАВОВЕСТ Аудит» Москва 143976 30,4 87,5 79 34 21 27 «АГ «Капитал» Екатеринбург 130059 47,8 29,6 55 12 22 23 «Международный консультативно-правовой центр» Москва 128214 4,6 77,5 91 49 23 22 «Аудиторское Партнерство «НИКА» Москва 126900 –1,4 62,6 39 42 24 21 «ИНТЕРЭКСПЕРТИЗА» Москва 126455 –4,7 61,9 64 40 25 25 «АФ «МАРИЛЛИОН» Москва 112960 12,9 81,8 36 21 26 26 «АКГ Бетроен» Москва 106793 9,9 29 35 14 27 28 «АКК «Кроу Аудэкс» Казань 92476 12,7 98,4 79 19 28 31 «РБ Информаудитсервис» Москва 91093 25,6 92,1 11 11 29 32 «ЮКОН» Москва 77706 6,4 24,6 13 7 30 34 «Аудит-Оптим-К» Кемерово 75659 16,0 99,7 44 13 31 30 «ПРИМА аудит. Группа ПРАУД» Санкт-Петербург 74655 –5,3 95,4 55 38 32 43 «Штернгофф Аудит» Москва 73101 32,4 74,1 15 10 33 33 «Универс-Аудит» Москва 65298 –5,6 86 53 23 34 40 «АК «Арт-Аудит» Москва 62608 5,8 69,1 33 27 35 41 «Инвест-аудит» Пермь 61168 5,4 41,5 39 22 36 29 «АГ «Корсаков и Партнеры» Москва 60039 –25,9 55,3 17 17 37 42 РУКОН СПГ аудит (Самоварова и Партнеры) Санкт-Петербург 56694 2,5 98,6 66 46 38 45 «Аудиторская группа «2К» Москва 56627 8,1 90,2 30 26 39 46 «Аналитика» Москва 56158 8,1 98,8 22 14 40 44 «Аудит-Эскорт» Москва 55111 –0,1 91,5 23 18 41 38 «АФ «АВУАР» Челябинск 53652 –11,0 50,8 43 16 42 — «Аллент-Аудит» Москва 49874 166,1 57,7 10 5 43 35 «Финансовый и налоговый аудит» Москва 49797 –15,0 93,5 41 27 44 — «АФ «МИАЛаудит» Новосибирск 48768 –1,1 75,1 20 8 45 61 «АКФ «МИАН» Москва 48532 45,9 61,2 26 16 46 52 «ЭРКОН» Ростов-на-Дону 43874 15,4 99 31 20 47 53 «Что делать Аудит» Санкт-Петербург 43037 14,7 74,3 22 15 48 — «РАСТАМ-Аудит» Тюмень 42401 41,1 73,5 21 9 49 — «Др. Фойгт и партнеры» Москва 41561 62,4 33 10 5 50 50 «ЭНЭКО» Москва 39910 2,9 99,6 19 10 51 56 ЮСТИКОМ Москва 37779 2,3 26,6 14 5 52 71 «ИнформАудит» Санкт-Петербург 37329 45,9 73,2 14 15 53 59 «Сальдо-аудит» Москва 37304 6,1 25,8 16 7 54 — «Новый Аудит» Екатеринбург 35294 –10,7 98,8 31 15 55 54 «Аудиторская служба «СТЕК» Москва 35121 –6,0 90,7 24 24 56 — «С.В.М. Аудит» Москва 34955 –2,9 99,7 15 12 57 55 «АК «ХОЛД-ИНВЕСТ-АУДИТ» Москва 34789 –6,1 57,5 29 15 58 67 «ФБК Поволжье» Казань 34425 15,9 92,5 26 11 59 66 ИНТЭК-Аудит (РУКОН ИНТЭК) Москва 33673 12,5 92,6 16 15 60 51 «АКГ «Я.Н.С. Аудит» Москва 33182 –12,8 96,6*** 16 10 61 58 CBS group Москва 33152 –6,8 67,4 22 6 62 60 «Технологии Инвестиции Строительство» Санкт-Петербург 33146 –1,9 19,3 30 11 63 — «АКФ ПромСтройФинанс» Королев (МО) 32857 55,0 99,6 12 10 64 62 «Агентство «Налоги и финансовое право» Екатеринбург 32704 –0,3 62,9 14 9 65 74 «Аудиторы Северной Столицы» Санкт-Петербург 32444 38,0 87,2 27 18 66 — «Промстройаудит Консалт» Санкт-Петербург 31698 –4,1 99,5 31 24 67 69 «АКГ «Бизнесэкспертиза» Москва 31659 9,7 100 7 4 68 68 «АКК «ЭКФИ» Москва 31032 5,3 83,2 12 8 69 70 «ЦАК «Партнер» Кемерово 30404 15,5 84,8 25 15 70 — «АФ «АВАЛЬ-Ярославль» Ярославль 28476 23,7 92,3 23 21 71 — «Прайм аудит» Тверь 27478 –16,8 53,1 23 14 72 75 НВК Санкт-Петербург 25307 7,7 54,3 28 17 73 87 «АК «Бизнес Навигатор» Москва 25158 60,6 80,2 24 19 74 76 «Екатеринбургский Аудит-Центр» Екатеринбург 24353 9,6 99,5 21 15 75 73 «ВЕКТОР РАЗВИТИЯ Столица» Москва 22934 –3,3 90 15 12 76 80 «Градиент- Альфа-АУДИТ» Москва 22279 9,9 61,8 24 10 77 81 «АК «Эталон» Чебоксары 21749 14,8 100 29 10 78 — «АФ «ВнешЭкономАудит» Челябинск 21645 –12,4 93,9 15 10 79 72 «ЮФА Консалтинг» Сургут 21243 –12,9 79,3 14 14 80 83 «АФ «АСБ» Санкт-Петербург 20255 14,5 51,8 25 10 81 95 «АудитОнлайн» Москва 20193 68,4 85,9 21 14 82 84 «АФ «Фабер Лекс» Краснодар 19975 13,3 72,3 16 11 83 90 «ЮКЕЙ-Аудит» Пермь 19602 29,0 62,1 11 6 84 79 «АФ «Аудит-Вела» Ростов-на-Дону 19472 –4,0 91,3 15 5 85 82 «АКК «Бизнес-информ» Киров 18622 4,7 79,8 10 6 86 92 «Авантаж Аудит» Москва 15761 21,8 90,4 33 25 87 — «Шельф-Аудит» Таганрог 15758 1,1 100 41 23 88 — «Аудит А» Москва 15138 61,3 14,9 7 5 89 91 «Поволжская аудиторская компания» Саратов 13742 2,3 54,2 10 9 90 93 «Балтийский аудит» Санкт-Петербург 13227 2,4 97,2 13 8 91 88 «АКФ «Терза» Грозный 13125 –12,9 19,6 19 11 92 — «АБФ «ЛИТ-АУДИТ» Москва 11273 — 78,1 8 6 93 99 «ГроссАудит» Москва 10752 26,6 67 14 6 94 — «Аудит-Практик» Казань 10490 64,3 94,4 6 7 95 — «Метаудит» Екатеринбург 10459 83,6 100 13 8 96 97 «Аудит Эксперт» Москва 10351 1,7 73,7 8 9 97 98 «ЮКИС-АУДИТ» Москва 9850 9,6 100 5 5 98 — «АГ «Ваш СоветникЪ» Краснодар 8514 26,9 100 13 8 99 100 «ОКГ Аудит» Санкт-Петербург 5200 –34,3 48,8 9 5 100 101 «АФ «Гранд» Москва 4020 7,2 72,9 11 7 Открыть в новом окне *Суммарная выручка организации по форме №2-аудит. **Согласно методике рэнкинга, выручка от аудита — это сумма доходов от обязательного и инициативного аудита, услуг, сопутствующих аудиту, приводимых в форме №2-аудит. ***Согласно методике рэнкинга, приведена доля выручки от аудита и сопутствующих аудиту услуг, которая может включать в себя выручку от проведения аудита, обзорных проверок в отношении любых видов финансовой информации, согласованных процедур и заданий, обеспечивающих разумную/ограниченную уверенность, как для российских, так и для иностранных компаний в соответствии с любыми национальными или внутрисетевыми стандартами, отличными от стандартов аудита, принятых на территории РФ; выручку от оказания услуг, связанных с выдачей писем-подтверждений по проспектам эмиссии. ****Данные участником рэнкинга не разглашаются. *****С 20.01.2023 компания, ранее входившая в международную сеть «Baker Tilly International», осуществляет деятельность в России под брендом «Бетерра». Источник: RAEX, по данным участников рэнкинга. Расширенная версия рэнкинга и его методика размещены на сайте www.raex-rr.com.

По мнению Ольги Носовой, формирование реестров также должно повысить качество аудита, так как «в реестры будут допущены только те компании, которые пройдут входной контроль и которые обладают безупречной деловой репутацией». Гендиректор «Русаудита» Евгений Самойлов также считает, что качество должно повыситься, в том числе из-за укрупнения аудиторов ОЗО. «Хотя и нет четкой зависимости — чем крупнее организация, тем выше качество, но есть обратный четкий тренд: если компания небольшая, то цены за услуги падают в разы, но и вопрос независимости и качества услуг встает достаточно остро. Безусловно, есть исключения — речь лишь о статистике, которую публикует Минфин»,— рассуждает эксперт.

Аудиторы стали локальнее

Существенными вопросами для отрасли, по словам участников рынка, являются растущая изоляция российского аудиторского сообщества и усложнение глобальной кооперации — это, в частности, касается и обновления стандартов аудита, которые долгое время были непосредственно связаны с международной практикой, уточняет Дарья Перковская. В связи с февральскими событиями 2022 года доступ к международным ресурсам был ограничен, что затруднило их интеграцию и адаптацию на российском рынке, обновление аудиторами методологии. Минфин РФ обновления, инициированные международными сообществами, сейчас официально не утверждает, однако СРО все же обозначает необходимость применения последних версий, поясняет она.

Трудности с получением разрешения на перевод на русский язык международных стандартов аудита есть, признает глава СРО ААС Ольга Носова. Помимо этого она отмечает отсутствие уверенности в том, что соглашение об оказании аудиторских услуг на территории стран ЕАЭС вступит в силу в 2024 году. Оно было ратифицировано Россией в начале текущего года, но проблема осталась, потому что необходимо, чтобы все страны ЕАЭС ратифицировали это соглашение, а пока это сделали только четыре государства, продолжает госпожа Носова.

Международная изоляция сделала проблематичным и повышение квалификации кадров. Одной из основных международных квалификаций аудитора, которая повышала статус как самого аудитора, так и компании, в которой он работает, является квалификация АССА (Association of Chartered Certified Accountants). Весной 2022 года АССА приостановила свою деятельность на территории страны, но продолжает работать с лицами, имеющими российское гражданство. Теперь сдавать экзамены действующим студентам для получения квалификации АССА можно только за пределами РФ в странах присутствия АССА, например в Армении или Казахстане. По мнению экспертов, ценность таких специалистов на российском рынке будет только расти, а вопрос необходимости обучения станет еще острее.

Клиенты хотят новых стран и консалтинга

Все опрошенные аудиторы говорили также и об изменениях, связанных с их клиентами. «Изменения условий деятельности наших клиентов никак не могли не сказаться на деятельности аудиторов»,— указал Игорь Буян. Эксперт пояснил, что из-за напряженной геополитической обстановки и санкций часть клиентов вообще перевели свою деятельность из западных стран в другую, дружественную юрисдикцию. И аудиторам приходилось перестраиваться, например, с аудита по нормам законодательства Кипра на Казахстан, искать коллег для заверения местной отчетности дочерних структур, если такие требования есть в законодательстве новой юрисдикции клиента. Ильгиз Баймуратов дополнил, что на новые для себя зарубежные рынки выходили и те игроки, которые ранее работали только в РФ, поэтому вопрос поиска партнеров за рубежом для аудиторов был более чем актуальным.

Также эксперты сошлись во мнении, что на рынке появились новые запросы со стороны клиентов на консалтинг в разных секторах: налоговый, IT, юридический, финансовый, консалтинг в недвижимости. Например, «активный рост таких запросов в части IT-консалтинга обусловлен тем, что иностранные поставщики ПО ушли с рынка, включая предлагающих системы автоматизации ведения учета и подготовки отчетности,— рассказывает Ксения Ширикова.— Необходимо было в кратчайшие сроки переходить на российское ПО, нужны были специалисты. Для аудиторских компаний открылись новые возможности по предоставлению дополнительных услуг, которые ранее не оказывались».

Маргарита Дружинина указала, что в 2022 году заказчики просили сделать особый акцент на проверку налогового учета, выявление налоговых рисков. И, по словам эксперта, запрос на налоговый консалтинг будет только усиливаться из-за ужесточения требований ФНС. «В 2022 году средний размер доначислений по итогам налоговой проверки составил уже 75 млн руб., что на 39% больше 2021-го»,— заключила Маргарита Дружинина.

ИТ-консалтинг Выйти из полноэкранного режима № Группа компаний / компания Выручка за 2022 год(тыс. руб.) Тип участника 1 «Б1» 2 336 456 группа 2 Юникон 1 741 400 группа 3 «ФинЭкспертиза» 561 356 группа 4 РУКОН 411 632 группа 5 КСК ГРУПП 232 661 группа 6 «АУДИТ-ЭСКОРТ» 105 124 группа 7 «Авуар» 34 481 группа 8 Финансовые и бухгалтерские консультанты (ФБК), группа 24 100 группа 9 Группа ПРАУД 18 544 группа 10 «Мариллион» 9 680 группа 11 «РБ ИНФОРМАУДИТСЕРВИС» 7 153 компания 12 «ХОЛД-ИНВЕСТ-АУДИТ» 3 485 группа 13 «Кроу Аудэкс» 3 207 группа 14 «АКФ ПромСтройФинанс» 3 094 группа 15 «Эталон» 1 900 группа Открыть в новом окне Источник: RAEX, по данным участников рэнкинга.

Налоговый консалтинг Выйти из полноэкранного режима № Группа компаний / компания Выручка за 2022 год(тыс. руб.) Тип участника 1 «Б1» 4 413 305 группа 2 «Кэпт» 1 982 875 группа 3 «Уральский союз» 352 143 группа 4 Финансовые и бухгалтерские консультанты (ФБК), группа 140 621 группа 5 «ФинЭкспертиза» 93 723 группа 6 «Налоги и финансовое право» 78 046 группа 7 «АКГ Бетроен» 75 790 компания 8 «Мариллион» 74 592 группа 9 Аудиторская Группа «Капитал» 58 227 группа 10 «Эталон» 51 638 группа 11 «Русаудит» 42 376 группа 12 «ИНТЕРЭКСПЕРТИЗА» 37 603 группа 13 «Росэкспертиза» 28 729 группа 14 «ХОЛД-ИНВЕСТ-АУДИТ» 27 976 группа 15 «Сальдо-аудит» 27 675 компания 16 Группа ПРАУД 24 301 группа 17 Аудиторское Партнерство «НИКА» 23 486 компания 18 Группа «Бетерра» 21 371 группа 19 НВК 19 001 группа 20 «Кроу Аудэкс» 18 793 группа Открыть в новом окне Источник: RAEX, по данным участников рэнкинга.

Финансовый консалтинг Выйти из полноэкранного режима № Группа компаний / компания Выручка за 2022 год(тыс. руб.) Тип участника 1 Юникон 1 372 671 группа 2 «ФинЭкспертиза» 779 392 группа 3 Финансовые и бухгалтерские консультанты (ФБК), группа 362 635 группа 4 «Мариллион» 358 813 группа 5 «Бетерра» 240 281 компания 6 «Авуар» 194 744 группа 7 «Уральский союз» 150 764 группа 8 «ЭйчЭлБи Рус» 124 513 группа 9 Аудиторская группа «Капитал» 116 282 группа 10 «Интерком-Аудит» 83 319 группа 11 АК «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» 72 969 компания 12 «Аудит-НТ» 71 028 компания 13 «ЯНС-Аудит» 68 988 группа 14 «ИНТЕРЭКСПЕРТИЗА» 66 894 группа 15 «Прайм аудит» 54 146 группа 16 «Русаудит» 49 082 группа 17 АСБ 38 530 группа 18 «ВнешЭкономАудит» 37 220 группа 19 «Аудит-Вела» 36 605 группа 20 CBS group 36 434 группа Открыть в новом окне Источник: RAEX, по данным участников рэнкинга.

Юридический консалтинг Выйти из полноэкранного режима № Группа компаний / компания Выручка за 2022 год(тыс. руб.) Тип участника 1 «Б1» 519 212 группа 2 «Кэпт» 415 185 группа 3 «ПРАВОВЕСТ Аудит» 349 202 группа 4 Финансовые и бухгалтерские консультанты (ФБК), группа 260 949 группа 5 «Росэкспертиза» 192 856 группа 6 «ЭйчЭлБи Рус» 151 047 группа 7 КСК ГРУПП 138 141 группа 8 «Мариллион» 48 999 группа 9 «Прайм аудит» 39 731 группа 10 «ЯНС-Аудит» 36 036 группа 11 «ФинЭкспертиза» 33 193 группа 12 «Налоги и финансовое право» 28 241 группа 13 «Пачоли» 26 211 компания 14 Группа «Бетерра» 21 295 группа 15 Ассоциация «Налоги России» 14 862 группа 16 «ЮСТИКОМ» 13 679 компания 17 Аудиторская группа «Капитал» 8 795 группа 18 АГ «Корсаков и Партнеры» 8 220 компания 19 Аудиторское Партнерство «НИКА» 7 942 компания 20 «Инвест-аудит» 7 399 компания Открыть в новом окне Источник: RAEX, по данным участников рэнкинга.

Оценочная деятельность Выйти из полноэкранного режима № Группа компаний / компания Выручка за 2022 год(тыс. руб.) Тип участника 1 «Б1» 1 472 357 группа 2 «Кэпт» 1 034 986 группа 3 «Технологии Доверия» (TeДо) 715 155 группа 4 Финансовые и бухгалтерские консультанты (ФБК), группа 500 851 группа 5 Юникон 325 037 компания 6 «Пачоли» 289 080 группа 7 РУКОН АФК (АФК-Аудит) 214 345 группа 8 Группа «Бетерра» 134 857 группа 9 «Русаудит» 125 500 группа 10 «ФинЭкспертиза» 93 768 группа 11 «ПРАВОВЕСТ Аудит» 80 699 группа 12 «Аудиторская группа «2К» 71 704 группа 13 АК «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» 50 017 компания 14 «Росэкспертиза» 36 270 группа 15 «Интерком-Аудит» 33 415 группа 16 «Мариллион» 20 545 группа 17 «Кроу Аудэкс» 19 216 группа 18 АКГ «Листик и Партнеры» 16 926 группа 19 «ИНТЕРЭКСПЕРТИЗА» 13 408 группа 20 «Инвест-аудит» 12 642 компания Открыть в новом окне Источник: RAEX, по данным участников рэнкинга.

Как мы считали Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Getty Images Фото: Getty Images В очередном, 28-м выпуске рэнкингов представлены два основных списка: крупнейшие аудиторские группы и крупнейшие аудиторские организации. В списке аудиторских организаций каждый участник — это одно юридическое лицо (компания). Критерий ранжирования в списке — суммарная выручка компании по форме №2-аудит. Основные условия включения в рэнкинг: пороговое значение выручки от аудита (доход от обязательного и инициативного аудита, и сопутствующих аудиту услуг) — не менее 15% от суммарной выручки компании, предоставление формы №2-аудит для подтверждения выручки и численности сотрудников и аудиторов. В списке аудиторских групп каждый участник — это группа аффилированных лиц (признаки зависимости отражены в методике рэнкингов), или группа лиц, которые являлись в 2022 году членами международной аудиторской сети, или группа лиц, которые являются членами национальной аудиторской сети (единственная национальная сеть — «Партнерская аудиторско-консалтинговая сеть "РУКОН"»). Критерий ранжирования в рэнкинге групп: суммарная выручка компаний, входящих в группу, за минусом выручки от услуг, не относящихся к аудиту или консалтингу. Условия включения в список: пороговое значение дохода от аудита — не менее 20% от суммарной выручки, предоставление формы №2-аудит для подтверждения выручки аудиторских организаций, предоставление формы №2 бухгалтерской отчетности (или налоговой декларации), а также титульного листа формы расчетов по страховым взносам для подтверждения выручки консалтинговых компаний (если соответствующая информация не верифицируется через ресурсы СПАРК и ГИР БО). В некоторых случаях (см. примечание к таблицам), согласно данным участников рэнкингов, выручка от аудита включала в себя доходы от аудита и обзорных проверок в отношении любых видов финансовой информации (годовой, сокращенной, промежуточной, консолидированной, групповой форм), согласованных процедур и заданий, обеспечивающих разумную (ограниченную) уверенность как для российских, так и для иностранных компаний в соответствии с любыми национальными или внутрисетевыми стандартами, отличными от стандартов аудита, принятых на территории РФ; выручку от оказания услуг, связанных с выдачей писем-подтверждений по проспектам эмиссии. Подробные принципы рэнкингов доступны на сайте RAEX (www.raex-rr.com). Обновленная методика была приняты в декабре 2016 года при участии руководителей крупнейших аудиторских компаний и общественной организации «Национальный союз аудиторов» и является действующей.

Олеся Ошанина