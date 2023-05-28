«Нижний» не пустил «Спартак» выше

В чемпионате России завершился предпоследний, 29-й тур. «Спартак» не воспользовался возможностью обойти ЦСКА и подняться на второе место. Красно-белые допустили осечку в домашнем матче с «Пари Нижним Новгородом», добившись лишь ничьей — 0:0. Теперь у них 54 очка, на одно меньше, чем у армейцев. 53 балла набрал «Ростов», который одолел «Ахмат» — 3:2.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Защитники «Нижнего Новгорода» плотно опекали Кейта Бальде (справа) и других игроков спартаковской атаки, так и не дав им забить ни одного гола

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Защитники «Нижнего Новгорода» плотно опекали Кейта Бальде (справа) и других игроков спартаковской атаки, так и не дав им забить ни одного гола

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Турнирная ситуация явно благоволила «Спартаку», который еще недавно отставал от занимающего второе место ЦСКА на четыре очка, а сейчас получил шанс обогнать конкурента, заняв более выгодную позицию в борьбе за серебряные медали. Ведь армейцы после поражения в дерби сыграли вничью с «Краснодаром», и все было в руках, а точнее, в ногах красно-белых, принимавших на своем поле одного из аутсайдеров чемпионата — «Нижний Новгород».

Впрочем, соперник тоже имел мотивацию и сражался за то, чтобы избежать стыковых матчей с представителями первого дивизиона. К тому же «Спартак» два тура назад уже обжегся на «Химках», покидающих премьер-лигу. И с «Нижним» у него тоже возникли проблемы, которые усугубила дисквалификация ведущего нападающего Александра Соболева. Все-таки красно-белым пришлось взламывать эшелонированную оборону, и такого тарана впереди им ощутимо не хватало.

Заменивший Соболева Кейта Бальде подобными пробивными способностями не обладает и практически никаких хлопот физически мощным нижегородским защитникам не доставлял. Квинси Промес и Антон Зиньковский тоже не знали, как преодолеть эти редуты.

Штрафную площадь гости забетонировали, а с дистанции хозяева били мало и неточно. За весь первый тайм у «Спартака» была пара полумоментов, которые даже не потребовали вмешательства голкипера «Нижнего» Артура Нигматуллина.

После перерыва москвичи по-прежнему демонстрировали непонимание, как пробиться к воротам соперника. Да и их главный тренер Гильермо Абаскаль несколько пассивно управлял игрой. В частности, испанский специалист, пожалуй, слишком поздно выпустил вместо Бальде габаритного Шамара Николсона, с появлением которого хозяева начали оказывать настоящее давление на защитников гостей. Правда, ямаец уже давно перестал забивать, так что, когда до него дошла подача Зиньковского, не подстроился под мяч и попытался пробить не головой, а грудью. Для Нигматуллина такой удар не таил опасности. Куда опаснее чуть ранее угрожал Дмитрий Рыбчинский, и Селихов спас «Спартак».

В концовке красно-белые уже основательно прижали «Нижний», и Виктор Мозес мог принести им такую нужную победу после навеса Данила Пруцева. Но Нигматуллин не пустил москвичей на второе место. Так и закончив по нулям, «Спартак» с 54 очками остался третьим и на один пункт отстает от ЦСКА.

«Ростов» в 29-м туре встречался у себя дома с «Ахматом», который на финише чемпионата неожиданно тоже встрял в борьбу за медали. Перед грозненцами замаячила бронза, а ростовчанам и вовсе светило серебро. Вот только команда Валерия Карпина в последнее время откровенно расклеилась, потерпев три поражения подряд, тогда как подопечные Сергея Ташуева одержали три крупные победы.

И кто бы мог подумать, что уже в дебюте «Ростов», ни разу не забивший в тех проигранных матчах, поведет 2:0. В отсутствие травмированного Николая Комличенко у хозяев сверкнул Егор Голенков.

Сперва фактурный форвард головой замкнул навес Кирилла Щетинина, а затем продавил защитника «Ахмата» Марата Быстрова, убежал один на один с вратарем и перекинул мяч через Георгия Шелию, оформив очень быстрый дубль за какие-то пять минут.

Однако гости постепенно пришли в себя и еще до перерыва сравняли счет, также проявив завидную скорострельность. Гамид Агаларов напомнил, что именно он стал лучшим бомбардиром прошлого первенства, выступая за «Уфу», а вскоре Владислав Карапузов нанес ювелирный удар из-за штрафной. Закончился же огненный первый тайм массовой потасовкой, по итогам которой арбитр Виталий Мешков предъявил шесть желтых карточек.

Причем уже во второй половине один из наиболее активных участников этой стычки — Артем Тимофеев — нарвался на второе предупреждение и досрочно отправился в раздевалку. И почти сразу хозяева реализовали большинство усилиями Данилы Прохина, отличившегося после розыгрыша стандарта. Хотя они вполне могли упустить победу, если бы Иван Олейников не пожадничал и отдал пас Агаларову на пустые ворота.

Выиграв 3:2, «Ростов» с 53 очками сохранил шансы на медали. И теперь все определится в заключительном туре, в котором состоится ключевое противостояние клуба с берегов Дона и ЦСКА в Москве, а «Спартак» завершит чемпионат матчем с «Крыльями Советов» в Самаре.

Александр Ильин