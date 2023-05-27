ЦСКА сыграл в пользу «Спартака»

В центральном матче 29-го тура чемпионата России по футболу претендующий на серебряные медали ЦСКА сыграл 0:0 с «Краснодаром». Эта ничья накалила интригу в борьбе за 2-е место. У армейцев стало 55 очков, но теперь «Спартак» может обойти их, если победит дома «Пари Нижний Новгород».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Матч между командами ЦСКА и «Краснодар»

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости Матч между командами ЦСКА и «Краснодар»

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Для ЦСКА матч с «Краснодаром» имел колоссальное значение. Конечно, он был не на вес золота, которое забрал «Зенит», но на вес серебра уж точно. За два тура до конца чемпионата армейцы опережали на одно очко «Спартак» и на четыре — «Ростов», с которым, кстати, им предстоит встретиться на самом финише.

Для краснодарцев в оставшейся части сезона куда важнее был другой матч с ЦСКА — в суперфинале Кубка России, который состоится 11 июня. Хотя им наверняка хотелось как следует отрепетировать его, и вообще в последнее время они практически не проигрывали, демонстрируя довольно качественный футбол.

Так что красно-синим не приходилось рассчитывать на недостаток мотивации со стороны соперника, тем более что дома он всегда выступает с большим энтузиазмом.

Правда, «Краснодар», в отличие от ЦСКА, выставил далеко не оптимальный состав, в котором бросалось в глаза отсутствие лучшего бомбардира команды Джона Кордобы и пары центральных защитников Кайо—Хуниор Алонсо. И это не считая группы футболистов, которая уже давно выпала из ротации. В итоге у хозяев в центре обороны дебютировал 18-летний Георгий Арутюнян. К тому же вновь оказался в запасе основной вратарь Матвей Сафонов, и ворота защищал Станислав Агкацев.

Но даже с такими серьезными кадровыми потерями «Краснодар» выглядел конкурентоспособно. И первые опасные моменты создали именно кубанцы, когда Алексей Ионов с правого угла попробовал пробить Игоря Акинфеева, а затем чуть не успел замкнуть острую передачу Батчи. В середине первого тайма гостей и вовсе спасла штанга, после того как Мозес Кобнан Дэвид откликнулся на прострел Олакунле Олусегуна слева и нанес удар буквально с двух метров.

В активе же у ЦСКА и близко не было ничего подобного. Юный Арутюнян абсолютно не тушевался в борьбе с одним из лучших снайперов чемпионата Федором Чаловым, и в целом их новообразованная связка с Вячеславом Литвиновым действовала на удивление надежно.

Только ближе к перерыву, когда краснодарцы слишком увлеклись атакой, москвичам удалось по-настоящему обострить ситуацию у чужих ворот. Чалов решил взять инициативу на себя, но не докрутил мяч в дальний угол.

По моментам и по общему впечатлению «Краснодар» выиграл первую половину встречи, поэтому нулевая ничья была отнюдь не самым плохим результатом для ЦСКА. Другое дело, что в принципе ничейный исход не устраивал армейцев, так как давал шанс «Спартаку» обогнать их в случае победы над «Нижним Новгородом». Однако во втором тайме у гостей по-прежнему ничего не клеилось, и уже в дебюте Мозес вышел один на один с Акинфеевым, но ударил крайне неудачно, опять простив избежавшего дисквалификации после дерби со «Спартаком» Виллиана Рошу, который упустил его. Напомним, Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза отменил красную карточку бразильского защитника ЦСКА, полученную им в скандальном инциденте с Александром Соболевым.

К несчастью для хозяев, на 56-й минуте у них погорячился молодой Литвинов. Сначала арбитр Кирилл Левников квалифицировал его подкат под Сашу Зделара на желтую карточку, но VAR рекомендовал ужесточить наказание, и «горчичник» превратился в прямую красную. Таким образом, «Краснодар» остался в меньшинстве, и ему уже трудно было думать о победе.

Зато у гостей появилась отличная возможность все-таки изменить характер матча и набрать три очка. Они ожидаемо завладели территориальным преимуществом и старались почаще грузить мяч в штрафную площадь.

Антон Заболотный с углового, а потом и Чалов с паса Заболотного наконец-то попали в створ, но Агкацев выручил кубанцев. Впрочем, с организацией и количеством голевых моментов у ЦСКА по-прежнему были проблемы. «Краснодар» даже вдесятером не утратил конкурентоспособности и периодически нервировал Акинфеева. В концовке москвичи все же могли забить со штрафного, когда Игорь Дивеев зарядил под перекладину, однако Агкацев совершил свой главный сейв в этой встрече. А еще известный защитник-домосед Кирилл Набабкин навел шороха у чужих ворот, но голы — не его профиль.

ЦСКА так и не реализовал большинство, добившись лишь ничьей 0:0. Теперь у красно-синих 55 очков, и в воскресенье «Спартак» может подвинуть их со 2-го места. Да и перед «Ростовом» открылась перспектива зацепиться за медаль, сократив отставание от армейцев до двух очков перед очным противостоянием в 30-м туре.

Александр Ильин