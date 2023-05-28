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Восемь пермских предприятий попали под санкции Украины

В санкционный список Украины вошли восемь предприятий из Прикамья. Об этом сообщает Properm.ru со ссылкой на указ президента Украины Владимира Зеленского от 27 мая. Под санкции попали: Машиностроительный завод имени Дзержинского (Пермь), АО «Региональный научно-исследовательский и проектный институт титана и магния» (Березники), АО «Пермметалл» (Пермь), АО «Промторг» (Пермь), ООО «Научно-производственная «Камская химическая компания»» (Пермь), ООО «Компания Химпром» (Пермь), ПАО «Научно-производственное объединение «Искра»» (Пермь), ООО «Соликамский опытно-металлургический завод» (Соликамск). Также в санкционный список был включен генподрядчик строительства нового комплекса Пермского зоопарка — АО «РЖДстрой».

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Данные предприятия попадают под полное ограничение торговых операций, также им запрещено проводить сделки по ценным бумагам. У компаний аннулированы лицензии, с ними прекращены торговые отношения. Санкции будут действовать 10 лет.

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