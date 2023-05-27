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Коммерсантъ FM
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«Вкусно — и точка» проверяет информацию об утечке данных с сайта для поиска работы

Сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» проверяет информацию об утечке данных со своего сайта для соискателей. Об этом ТАСС и агентству «Прайм» сообщили в пресс-службе компании.

«На данный момент служба безопасности и IT-департамент проверяют достоверность утечки данных с сайта "Работа — и точка»,— заявили там.

Ранее Telegram-канал in2security сообщал о появлении в канале одной хакерской группы файла, который, согласно описанию, представляет собой базу данных соискателей работы в сети «Вкусно — и точка». Она содержит 295 914 строк и охватывает период с 1 января 2018 года по 25 мая 2023 года. В ней, в том числе есть ФИО, возраст, гражданство, телефон, результат прохождения теста для соискателей.

«Вкусно — и точка» сменила в России летом 2022 года McDonald’s.

Мария Федотова

Фотогалерея

Рестораны McDonald’s вернулись под новым названием

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После трехмесячного простоя в Москве и области вновь заработали первые 15 точек сети. В понедельник, 13 июня, планируется открыть еще 50 ресторанов, а до конца июня — около 200.&lt;br>На фото: предприниматель Александр Говор (слева) на церемонии открытия ресторана «Вкусно — и точка» на улице Большая Бронная

После трехмесячного простоя в Москве и области вновь заработали первые 15 точек сети. В понедельник, 13 июня, планируется открыть еще 50 ресторанов, а до конца июня — около 200.
На фото: предприниматель Александр Говор (слева) на церемонии открытия ресторана «Вкусно — и точка» на улице Большая Бронная

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Церемония открытия обновленного ресторана McDonald&#39;s под новым брендом на улице Большая Бронная

Церемония открытия обновленного ресторана McDonald's под новым брендом на улице Большая Бронная

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Посетители на церемонии открытия обновленного ресторана McDonald&#39;s под новым брендом «Вкусно — и точка» на Коломенском проспекте

Посетители на церемонии открытия обновленного ресторана McDonald's под новым брендом «Вкусно — и точка» на Коломенском проспекте

Фото: Коммерсантъ / Иван Шаповалов  /  купить фото

В меню сети ресторанов присутствуют бургеры и закуски. Например, там есть бургеры «Гранд», «Двойной Гранд» и «Гранд Де Люкс», «Двойной чизбургер», «Фиш бургер», «Чикен премьер», а также наггетсы, стрипсы и куриные крылышки. «БигМака» и «МакФлурри» в новой сети не будет из-за ассоциации с ушедшим из России брендом

В меню сети ресторанов присутствуют бургеры и закуски. Например, там есть бургеры «Гранд», «Двойной Гранд» и «Гранд Де Люкс», «Двойной чизбургер», «Фиш бургер», «Чикен премьер», а также наггетсы, стрипсы и куриные крылышки. «БигМака» и «МакФлурри» в новой сети не будет из-за ассоциации с ушедшим из России брендом

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Церемония открытия ресторана под новым брендом «Вкусно — и точка» на улице Большая Бронная

Церемония открытия ресторана под новым брендом «Вкусно — и точка» на улице Большая Бронная

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Посетитель в ресторане «Вкусно — и точка» на улице Большая Бронная

Посетитель в ресторане «Вкусно — и точка» на улице Большая Бронная

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Сотрудники ресторана «Вкусно — и точка» на улице Большая Бронная

Сотрудники ресторана «Вкусно — и точка» на улице Большая Бронная

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Посетители на церемонии открытия обновленного ресторана McDonald&#39;s под новым брендом «Вкусно — и точка» на Большой Бронной

Посетители на церемонии открытия обновленного ресторана McDonald's под новым брендом «Вкусно — и точка» на Большой Бронной

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Новый бренд не может использовать основные цвета логотипа McDonald’s. Также запрещена буква «М» и любая ее интерпретация

Новый бренд не может использовать основные цвета логотипа McDonald’s. Также запрещена буква «М» и любая ее интерпретация

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Посетительница ресторана «Вкусно — и точка» на улице Большая Бронная

Посетительница ресторана «Вкусно — и точка» на улице Большая Бронная

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Посетители «Вкусно — и точка» на улице Большая Бронная

Посетители «Вкусно — и точка» на улице Большая Бронная

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Обновленную сеть возглавил бизнесмен Александр Говор. Согласно договору, у бизнесмена есть обязательство в течение двух лет не увольнять никого из сотрудников и платить всем зарплату

Обновленную сеть возглавил бизнесмен Александр Говор. Согласно договору, у бизнесмена есть обязательство в течение двух лет не увольнять никого из сотрудников и платить всем зарплату

Фото: Коммерсантъ / Иван Шаповалов  /  купить фото

«Вкусно — и точка» на Ленинградском шоссе

«Вкусно — и точка» на Ленинградском шоссе

Фото: Коммерсантъ / Эмин Джафаров  /  купить фото

Посетителям ресторанов на входе раздавали воздушные шарики цветов нового логотипа

Посетителям ресторанов на входе раздавали воздушные шарики цветов нового логотипа

Фото: Коммерсантъ / Иван Шаповалов  /  купить фото

Доставку продукции сети планируется запустить через несколько дней

Доставку продукции сети планируется запустить через несколько дней

Фото: Коммерсантъ / Иван Шаповалов  /  купить фото

Сеть ресторанов McDonald’s сообщила о приостановке работы в России в марте 2022 года. В мае компания объявила о продаже российского подразделения Александру Говору, который ранее управлял 25 ресторанами сети в Сибири

Сеть ресторанов McDonald’s сообщила о приостановке работы в России в марте 2022 года. В мае компания объявила о продаже российского подразделения Александру Говору, который ранее управлял 25 ресторанами сети в Сибири

Фото: Коммерсантъ / Иван Шаповалов  /  купить фото

Из-за проблем с логистикой владельцы новой сети ресторанов подняли цены

Из-за проблем с логистикой владельцы новой сети ресторанов подняли цены

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Посетители ресторана «Вкусно — и точка» на Ленинградском шоссе

Посетители ресторана «Вкусно — и точка» на Ленинградском шоссе

Фото: Коммерсантъ / Эмин Джафаров  /  купить фото

Посетители ресторана «Вкусно — и точка» на Ленинградском шоссе

Посетители ресторана «Вкусно — и точка» на Ленинградском шоссе

Фото: Коммерсантъ / Эмин Джафаров  /  купить фото

В ресторан на Пушкинской площади, как и в 1990 году, выстроилась очередь

В ресторан на Пушкинской площади, как и в 1990 году, выстроилась очередь

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

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После трехмесячного простоя в Москве и области вновь заработали первые 15 точек сети. В понедельник, 13 июня, планируется открыть еще 50 ресторанов, а до конца июня — около 200.
На фото: предприниматель Александр Говор (слева) на церемонии открытия ресторана «Вкусно — и точка» на улице Большая Бронная

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Церемония открытия обновленного ресторана McDonald's под новым брендом на улице Большая Бронная

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Посетители на церемонии открытия обновленного ресторана McDonald's под новым брендом «Вкусно — и точка» на Коломенском проспекте

Фото: Коммерсантъ / Иван Шаповалов  /  купить фото

В меню сети ресторанов присутствуют бургеры и закуски. Например, там есть бургеры «Гранд», «Двойной Гранд» и «Гранд Де Люкс», «Двойной чизбургер», «Фиш бургер», «Чикен премьер», а также наггетсы, стрипсы и куриные крылышки. «БигМака» и «МакФлурри» в новой сети не будет из-за ассоциации с ушедшим из России брендом

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Церемония открытия ресторана под новым брендом «Вкусно — и точка» на улице Большая Бронная

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Посетитель в ресторане «Вкусно — и точка» на улице Большая Бронная

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Сотрудники ресторана «Вкусно — и точка» на улице Большая Бронная

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Посетители на церемонии открытия обновленного ресторана McDonald's под новым брендом «Вкусно — и точка» на Большой Бронной

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Новый бренд не может использовать основные цвета логотипа McDonald’s. Также запрещена буква «М» и любая ее интерпретация

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Посетительница ресторана «Вкусно — и точка» на улице Большая Бронная

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Посетители «Вкусно — и точка» на улице Большая Бронная

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Обновленную сеть возглавил бизнесмен Александр Говор. Согласно договору, у бизнесмена есть обязательство в течение двух лет не увольнять никого из сотрудников и платить всем зарплату

Фото: Коммерсантъ / Иван Шаповалов  /  купить фото

«Вкусно — и точка» на Ленинградском шоссе

Фото: Коммерсантъ / Эмин Джафаров  /  купить фото

Посетителям ресторанов на входе раздавали воздушные шарики цветов нового логотипа

Фото: Коммерсантъ / Иван Шаповалов  /  купить фото

Доставку продукции сети планируется запустить через несколько дней

Фото: Коммерсантъ / Иван Шаповалов  /  купить фото

Сеть ресторанов McDonald’s сообщила о приостановке работы в России в марте 2022 года. В мае компания объявила о продаже российского подразделения Александру Говору, который ранее управлял 25 ресторанами сети в Сибири

Фото: Коммерсантъ / Иван Шаповалов  /  купить фото

Из-за проблем с логистикой владельцы новой сети ресторанов подняли цены

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Посетители ресторана «Вкусно — и точка» на Ленинградском шоссе

Фото: Коммерсантъ / Эмин Джафаров  /  купить фото

Посетители ресторана «Вкусно — и точка» на Ленинградском шоссе

Фото: Коммерсантъ / Эмин Джафаров  /  купить фото

В ресторан на Пушкинской площади, как и в 1990 году, выстроилась очередь

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

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