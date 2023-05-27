«Вкусно — и точка» проверяет информацию об утечке данных с сайта для поиска работы

Сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» проверяет информацию об утечке данных со своего сайта для соискателей. Об этом ТАСС и агентству «Прайм» сообщили в пресс-службе компании.

«На данный момент служба безопасности и IT-департамент проверяют достоверность утечки данных с сайта "Работа — и точка»,— заявили там.

Ранее Telegram-канал in2security сообщал о появлении в канале одной хакерской группы файла, который, согласно описанию, представляет собой базу данных соискателей работы в сети «Вкусно — и точка». Она содержит 295 914 строк и охватывает период с 1 января 2018 года по 25 мая 2023 года. В ней, в том числе есть ФИО, возраст, гражданство, телефон, результат прохождения теста для соискателей.

«Вкусно — и точка» сменила в России летом 2022 года McDonald’s.

Мария Федотова