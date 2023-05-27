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Коммерсантъ FM
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На фестивале в Каннах объявили победителей в номинациях лучшая мужская и женская роль

Японский актер Кодзи Якусё был удостоен премии за лучшую мужскую роль на 76-м Каннском кинофестивале. Премию за лучшую женскую роль получила Мерве Диздар из Турции. Об этом сообщается на странице фестиваля в Twitter.

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Кодзи Якусё

Кодзи Якусё

Фото: Reuters / Eric Gaillard

Мерве Диздар

Мерве Диздар

Фото: Reuters / Eric Gaillard

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Кодзи Якусё

Фото: Reuters / Eric Gaillard

Мерве Диздар

Фото: Reuters / Eric Gaillard

Кодзи Якусё получил премию за работу в фильме «Идеальные дни» («Perfect Days») немецкого кинорежиссера Вима Вендерса. Актер сыграл роль уборщика туалетов из Токио. Мерве Диздар получила премию за роль в фильме «О сухих травах» турецкого режиссёра Нури Бильге Джейлана.

В нынешнем году за «Золотую пальмовую ветвь» боролся 21 фильм. Жюри возглавил шведский режиссер Рубен Эстлунд.

20 лучших фильмов Каннского фестиваля — в подборке «Ъ».

Анастасия Ларина

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