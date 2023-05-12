20 фильмов Каннского фестиваля

В этом году в программе Каннского кинофестиваля слишком много великих, хороших или просто интересных режиссеров, так что составить десятку лучших фильмов совершенно невозможно. Минимум двадцать.
фильм открытия
«Жанна Дюбарри»
Майвенн
Костюмная биографическая драма — точнее, если судить по трейлеру, костюмное развлечение Майвенн («Мой король», «ДНК»), вариации на тему отношений короля и куртизанки, мужчины и женщины, власти — и власти. Возвращение на экран Джонни Деппа, который уже на постере фильма выдает такую кривую ухмылку, что становится понятно, как Майвенн его выбирала: «Мне нужен был неоднозначный актер,— говорит она,— красивый и деструктивный, причем он должен был быть таким, чтобы вам хотелось склониться перед ним в поклоне, как только вы входите в комнату». Джонни Депп, кто же еще.
конкурс
«Опавшие листья»
Аки Каурисмяки
Эта трагикомедия считается «четвертым фильмом пролетарской трилогии» самого важного финского режиссера — предыдущей работой в этой его саге была «Девушка со спичечной фабрики» 1990 года. В официальном пресс-релизе фильма говорится, что «Опавшие листья» — трагикомедия о двух одиноких людях, случайно встретившихся ночью в Хельсинки в поисках единственной любви. Фильм вдохновлен одноименной песней на стихи Жака Превера из фильма «Врата ночи» Марселя Карне; другие бессменные источники вдохновения для Каурисмяки — Брессон, Одзу и Чаплин. «Но за этот катастрофический провал,— уточняет финский режиссер,— в ответе один лишь я».
«Астероид-Сити»
Уэс Андерсон
Уэс Андерсон вновь передает привет мировой симметрии, 1950-м годам, пастельным цветам, миру серьезных детей и дурковатых взрослых. По сюжету в середине 1950-х в аризонской пустыне, в городе под названием Астероид-Сити, проходит съезд юных звездочетов. И, судя по всему, в расписание съезда вклиниваются пришельцы. Как обычно, Андерсон собирает таких актеров, что они могут просто смотреть в камеру и ничего не делать, все равно получится гениально: Тильда Суинтон, Том Хэнкс, Стив Карелл, Джейсон Шварцман, Скарлетт Йоханссон, Джеффри Райт и другие звезды — но на этот раз обошлось без андерсоновских любимцев Билла Мюррея и Оуэна Уилсона.
«Клуб "Зеро"»
Джессика Хауснер
Австрийка Джессика Хауснер, считающая себя хореографом, а не просто режиссером, всегда интересовалась пространствами силы, институциями со строгими правилами, будь это лаборатория, где выводят цветок счастья («Малыш Джо», за роль в котором Эмили Бичем в 2019-м получила приз Каннского кинофестиваля), гостиница на краю леса («Отель») или место религиозного поклонения («Лурд», приз ФИПРЕССИ Венецианского кинофестиваля 2009 года). Ее новый триллер — об учительнице (Миа Васиковска), которая организует в частной школе некий клуб „Зеро", где разбираются с расстройствами пищевого поведения. Самое страшное в триллерах Хауснер — их выверенность, холодность, вечная битва перфекционистов с законами природы.
«Химера»
Аличе Рорвакер
Артур способен ощутить пустоту. Буквально. Свой дар он использует для того, чтобы грабить археологические захоронения. И, разумеется, в душе у него тоже пусто — там была любовь, и он ее потерял. Итальянка Аличе Рорвакер (каннский сценарный приз за «Счастливого Лазаря» в 2018 году и Гран-при жюри Канна-2014 за «Чудеса») разбирается с черным рынком антиквариата в своей неповторимой манере вкрадчивого магического реализма. В фильме снялись Джош О’Коннор и Изабелла Росселлини.
«Монстр»
Хирокадзу Корээда
Обманчиво простые фильмы японского режиссера, последователя Одзу, принято называть «тихим кино»: это семейные драмы, в которых всегда есть ощущение непостижимости мира. «Монстр» — не тихий фильм. Обычная школьная драка становится началом жесткой истории, в которую оказываются вовлечены и родители, и школьная администрация. Одна из последних работ композитора Рюити Сакамото, умершего в марте этого года. Предыдущий фильм Корээды, «Посредники», получил «Серебряную пальмовую ветвь» Канна за лучшую мужскую роль (Сон Кан Хо), его «Магазинные воришки» взяли в 2018 «Золотую пальмовую ветвь».
«Май, декабрь»
Тодд Хейнс
Фото: Gloria Sanchez Productions; Killer Films
Актриса (Натали Портман) готовится к съемкам фильма, основанного на давней скандальной связи между учительницей и учеником. Теперь, спустя 20 лет, это благополучная семейная пара. Актриса решает познакомиться со своим прототипом, чтобы лучше прочувствовать роль. Кино Тодда Хейнса — это всегда стилистическое приключение, переход из одного способа рассказать историю в другой: таков и калейдоскоп о Бобе Дилане «Меня там нет», и ретродрамы «Вдали от рая» или «Кэрол» (за роль в этом фильме Руни Мара получила каннский приз в 2017 году). И он всякий раз снимает фильмы о неочевидных путях любви.
«Старый дуб»
Кен Лоуч
Фото: BBC Films
Сентиментальный и бескомпромиссный соцреалист, последовательный критик капитализма, британский классик Кен Лоуч снял свой последний — как он считает — фильм. Это история о владельце паба под названием «Старый дуб», последнего в когда-то процветающем шахтерском городке. Город наводняют сирийские беженцы, и владелец паба неожиданно для самого себя начинает общаться с молодой сирийкой.
«Зона интересов»
Джонатан Глейзер
Фото: A24
Итог десятилетней работы, экранизация романа Мартина Эмиса об Освенциме, где по сюжету нацистский офицер влюбляется в жену коменданта лагеря. Глейзер («Побудь в моей шкуре») — режиссер, чье кино вызывает смесь беспокойства, отвращения и узнавания,— экранизирует не сюжеты, но идеи. Он говорит, что, когда в детстве смотрел фотографии из Освенцима, его поражали «обычные немцы», зрители, которые просто «стояли рядом и смотрели на все это». В фильме снялись Сандра Хюллер («Тони Эрдман») и Кристиан Фридель («Белая лента»), оператор — Лукаш Зал («Холодная война», «Ида»).
«Прошлым летом»
Катрин Брейя
Успешная юристка (Леа Дрюкер), занимающаяся делами о насилии над подростками, заводит отношения со своим семнадцатилетним пасынком. Звучит как сюжет порнофильма — или сюжет, пригодный для француженки Картин Брейя («Анатомия ада», «Романс», «Злоупотребление слабостью»). Брейя — философ, писательница, порнограф, любительница крови и Достоевского — всегда исследует женскую сексуальность, все ее фильмы — своеобразная экранизация, если не театрализация женских фантазмов. «Прошлым летом» — ремейк датской эротической драмы «Королева сердец» Май эль-Тухи.
«Сухая трава»
Нури Бильге Джейлан
Фото: ARTE; Memento Films Production
Драма о школьном учителе, который, работая где-то в глубинке, надеется перебраться в Стамбул. Но ученица обвиняет его в харассменте, и он понимает, что ему не выбраться из этой унылой жизни. Турок Джейлан — певец неприкаянных пространств, экзистенциальной тоски и литературных аллюзий, идеальный «каннский режиссер»: его «Зимняя спячка» получила «Золотую пальмовую ветвь» в Канне-2014, «Однажды в Анатолии» — Гран-при жюри в Канне-2011, «Три обезьяны» — приз за режиссуру в Канне-2008.
«Молодость (Весна)»
Ван Бин
Ван Бин, один из важнейших мировых документалистов, продолжает фиксировать жизнь и смерть рабочего класса, как в «Сырой нефти» или «Черных деньгах». «Молодость» — рассказ о жизни провинциальных двадцатилетних рабочих-текстильщиках, похоже, более оптимистический фильм, чем можно ждать от Ван Бина. В программе «Спецпоказы» будет представлен и его документальный проект «Человек в черном» о китайском композиторе Ван Силине. Такой чести — два фильма в каннских программах — удостоился еще и немец Вим Вендерс, представляющий в конкурсе комедийную драму «Идеальные дни», а в «Спецпоказах» — документальный фильм «(Ансельм Кифер: Шум времени».
вне конкурса
«Убийцы цветочной луны»
Мартин Скорсезе
Новый криминальный эпос главного в мире специалиста по криминальным эпосам. Начало 1920-х, молодое Федеральное бюро расследований занимается делом индейского племени осейдж в Оклахоме. Когда на земле этого племени обнаружили нефтяные месторождения, индейцев начали убивать. Фильм основан на документальном романе Дэвида Гренна, в нем снялись Ди Каприо, Де Ниро, Брендан Фрейзер, Джесси Племонс и Лили Глэдстоун. «Это кино для большого экрана, именно так мы его и снимали»,— говорит Скорсезе.
каннские премьеры
«Шея»
Такэси Китано
Китано экранизировал собственный роман, вышедший в 2019 году. Эта история из средневековой Японии о смерти самурая Оды Нобунаги в храме Киото увлекала режиссера последние тридцать лет — то есть еще со времен его работы над «Сонатиной». У Китано есть своя теория, объясняющая, что привело величайшего в истории самурая к смерти. В этой исторической драме — продюсеры утверждают, что почти шекспировской, но при этом отсылающей и к «Семи самураям», и к «Тени воина» Куросавы,— играет Кэн Ватанабэ («Последний самурай»).
«Потерянные в ночи»
Амат Эскаланте
Фильм о поисках активистки, бесследно пропавшей после участия в протестах. Через пять лет после этих событий ее двадцатилетний сын хочет найти того, кто виноват в исчезновении матери. Мексиканец Эскаланте («Эли», приз за лучшую режиссуру в Канне-2013, «Дикая местность», «Серебряный лев» за режиссуру в Венеции 2016 года) умеет показать ярость, ненависть и насилие, в котором купаются эта ярость и эта ненависть. В «Потерянных в ночи» он, как и во всех своих фильмах, кричит о социальном угнетении и несправедливости. «А о чем еще можно говорить в такой стране, как Мексика?»
короткий метр
«Странный образ жизни»
Педро Альмодовар
Получасовой вестерн, в котором владелец ранчо Сильва (Педро Паскаль) пускается на поиски друга своей юности, с которым они работали киллерами, шерифа Джейка (Итан Хоук). Это второй после «Человеческого голоса» англоязычный фильм Альмодовара — и тоже короткий. Режиссер говорит, что это его своеобразный ответ «Горбатой горе», которую он когда-то отказался снимать из-за студийных цензурных ограничений.
двухнедельник режиссеров
«Блажь»
Илья Поволоцкий
Фото: BLACKCHAMBER
Автор документальных «Северян» и «Пены» Илья Поволоцкий снял свой первый игровой фильм, роуд-муви о том, как отец с дочерью едут через всю Россию с кинопроектором и урной с прахом матери. Поволоцкий начинал с рекламы, он умеет показывать живое и жадное пространство так убедительно, что его «Пена» — полнометражный док о людях, барахтающихся на краю света в своих маленьких жизнях,— получила спецупоминание жюри на фестивале IDFA «за создание мощного сенсорного опыта». В «Блажи» главные роли сыграли Мария Лукьянова и Гела Читава («Шультес»).
спецпоказы
«Портреты призраков»
Клебер Мендонсa Филью
Один из важнейших современных бразильских режиссеров (приз жюри в Канне-2019 за бешеный «Бакурау», снятый в соавторстве с Жулиано Дорнеллесом) представляет документальную работу о своем родном городе Ресифи, точнее, о его центре — как месте, как идее, как изменяющемся ландшафте, как вместилище киноистории. Клебер Мендонса Филью говорит, что это взгляд на географию города с личной точки зрения. Фильм о кинотеатрах, кинопризраках, о самой идее кино. 60% фильма — архивные кадры и фотографии, взятые из бразильской Синематеки, киноархивов и частных коллекций.
La Cinef
«Электра»
Дарья Кащеева
Дарья Кащеева, выпускница Гнесинки и студентка Пражской академии искусств, кино и телевидения (FAMU), представляет в программе студенческих фильмов 26-минутную «Электру» — совместную работу Чехии, Словакии и Франции. Ее «Дочь» — драма 2019 года об отношениях отца и дочери, где было воссоздано ощущение ручной камеры, абсолютно невероятное для анимационного фильма,— получила студенческого «Оскара» и вошла в шорт-лист анимационного «Оскара». В «Электре» речь идет о памяти и травматическом опыте, анимационные эпизоды здесь совмещены с игровыми — для того, чтобы передать удушающую, хищную «нарративную мозаику» героини, вспоминающей, как в свой десятый день рождения... нет, она еще не готова вспомнить, что произошло на самом деле.
фильм закрытия
«Стихии»
Питер Сон
Пиксаровско-диснеевский анимационный ромком о городе четырех стихий, в котором каждый должен общаться только со своими. Но недотепистый паренек-Вода — подружился со вспыльчивой огневушкой. Здесь есть все, что зрители любят в пиксаровских мультфильмах: нежность, неуклюжесть, ирония, сентиментальность. Режиссер Питер Сон («Хороший динозавр», «Переменная облачность») признает, что фильм отчасти вдохновлен его воспоминаниями о детстве в Бронксе: семья режиссера эмигрировала из Кореи в начале 1970-х и попала в Нью-Йорк — гигантский котел, где варятся и редко смешиваются разные культуры.
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