20 фильмов Каннского фестиваля

В этом году в программе Каннского кинофестиваля слишком много великих, хороших или просто интересных режиссеров, так что составить десятку лучших фильмов совершенно невозможно. Минимум двадцать.

фильм открытия

«Жанна Дюбарри»

Майвенн

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: France Television; IN.2 Film; La Petite Reine Фото: France Television; IN.2 Film; La Petite Reine Следующая фотография 1 / 2 Фото: France Television; IN.2 Film; La Petite Reine Фото: France Television; IN.2 Film; La Petite Reine

Костюмная биографическая драма — точнее, если судить по трейлеру, костюмное развлечение Майвенн («Мой король», «ДНК»), вариации на тему отношений короля и куртизанки, мужчины и женщины, власти — и власти. Возвращение на экран Джонни Деппа, который уже на постере фильма выдает такую кривую ухмылку, что становится понятно, как Майвенн его выбирала: «Мне нужен был неоднозначный актер,— говорит она,— красивый и деструктивный, причем он должен был быть таким, чтобы вам хотелось склониться перед ним в поклоне, как только вы входите в комнату». Джонни Депп, кто же еще.

конкурс

«Опавшие листья»

Аки Каурисмяки

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Malla Hukkanen ©Sputnik Фото: Malla Hukkanen ©Sputnik Следующая фотография 1 / 2 Фото: Malla Hukkanen ©Sputnik Фото: Malla Hukkanen ©Sputnik

Эта трагикомедия считается «четвертым фильмом пролетарской трилогии» самого важного финского режиссера — предыдущей работой в этой его саге была «Девушка со спичечной фабрики» 1990 года. В официальном пресс-релизе фильма говорится, что «Опавшие листья» — трагикомедия о двух одиноких людях, случайно встретившихся ночью в Хельсинки в поисках единственной любви. Фильм вдохновлен одноименной песней на стихи Жака Превера из фильма «Врата ночи» Марселя Карне; другие бессменные источники вдохновения для Каурисмяки — Брессон, Одзу и Чаплин. «Но за этот катастрофический провал,— уточняет финский режиссер,— в ответе один лишь я».

«Астероид-Сити»

Уэс Андерсон

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: American Empirical Pictures; Focus Features; Indian Paintbrush Фото: American Empirical Pictures; Focus Features; Indian Paintbrush Следующая фотография 1 / 2 Фото: American Empirical Pictures; Focus Features; Indian Paintbrush Фото: American Empirical Pictures; Focus Features; Indian Paintbrush

Уэс Андерсон вновь передает привет мировой симметрии, 1950-м годам, пастельным цветам, миру серьезных детей и дурковатых взрослых. По сюжету в середине 1950-х в аризонской пустыне, в городе под названием Астероид-Сити, проходит съезд юных звездочетов. И, судя по всему, в расписание съезда вклиниваются пришельцы. Как обычно, Андерсон собирает таких актеров, что они могут просто смотреть в камеру и ничего не делать, все равно получится гениально: Тильда Суинтон, Том Хэнкс, Стив Карелл, Джейсон Шварцман, Скарлетт Йоханссон, Джеффри Райт и другие звезды — но на этот раз обошлось без андерсоновских любимцев Билла Мюррея и Оуэна Уилсона.

«Клуб "Зеро"»

Джессика Хауснер

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: ARTE; BBC Film; Austrian Film Institute Фото: ARTE; BBC Film; Austrian Film Institute Следующая фотография 1 / 2 Фото: ARTE; BBC Film; Austrian Film Institute Фото: ARTE; BBC Film; Austrian Film Institute

Австрийка Джессика Хауснер, считающая себя хореографом, а не просто режиссером, всегда интересовалась пространствами силы, институциями со строгими правилами, будь это лаборатория, где выводят цветок счастья («Малыш Джо», за роль в котором Эмили Бичем в 2019-м получила приз Каннского кинофестиваля), гостиница на краю леса («Отель») или место религиозного поклонения («Лурд», приз ФИПРЕССИ Венецианского кинофестиваля 2009 года). Ее новый триллер — об учительнице (Миа Васиковска), которая организует в частной школе некий клуб „Зеро", где разбираются с расстройствами пищевого поведения. Самое страшное в триллерах Хауснер — их выверенность, холодность, вечная битва перфекционистов с законами природы.

«Химера»

Аличе Рорвакер

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Ad Vitam Production; ARTE; Canal+ Фото: Ad Vitam Production; ARTE; Canal+ Следующая фотография 1 / 2 Фото: Ad Vitam Production; ARTE; Canal+ Фото: Ad Vitam Production; ARTE; Canal+

Артур способен ощутить пустоту. Буквально. Свой дар он использует для того, чтобы грабить археологические захоронения. И, разумеется, в душе у него тоже пусто — там была любовь, и он ее потерял. Итальянка Аличе Рорвакер (каннский сценарный приз за «Счастливого Лазаря» в 2018 году и Гран-при жюри Канна-2014 за «Чудеса») разбирается с черным рынком антиквариата в своей неповторимой манере вкрадчивого магического реализма. В фильме снялись Джош О’Коннор и Изабелла Росселлини.

«Монстр»

Хирокадзу Корээда

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: AOI Pro. Фото: AOI Pro. Следующая фотография 1 / 2 Фото: AOI Pro. Фото: AOI Pro.

Обманчиво простые фильмы японского режиссера, последователя Одзу, принято называть «тихим кино»: это семейные драмы, в которых всегда есть ощущение непостижимости мира. «Монстр» — не тихий фильм. Обычная школьная драка становится началом жесткой истории, в которую оказываются вовлечены и родители, и школьная администрация. Одна из последних работ композитора Рюити Сакамото, умершего в марте этого года. Предыдущий фильм Корээды, «Посредники», получил «Серебряную пальмовую ветвь» Канна за лучшую мужскую роль (Сон Кан Хо), его «Магазинные воришки» взяли в 2018 «Золотую пальмовую ветвь».

«Май, декабрь»

Тодд Хейнс

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Gloria Sanchez Productions; Killer Films Фото: Gloria Sanchez Productions; Killer Films

Актриса (Натали Портман) готовится к съемкам фильма, основанного на давней скандальной связи между учительницей и учеником. Теперь, спустя 20 лет, это благополучная семейная пара. Актриса решает познакомиться со своим прототипом, чтобы лучше прочувствовать роль. Кино Тодда Хейнса — это всегда стилистическое приключение, переход из одного способа рассказать историю в другой: таков и калейдоскоп о Бобе Дилане «Меня там нет», и ретродрамы «Вдали от рая» или «Кэрол» (за роль в этом фильме Руни Мара получила каннский приз в 2017 году). И он всякий раз снимает фильмы о неочевидных путях любви.

«Старый дуб»

Кен Лоуч

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: BBC Films Фото: BBC Films

Сентиментальный и бескомпромиссный соцреалист, последовательный критик капитализма, британский классик Кен Лоуч снял свой последний — как он считает — фильм. Это история о владельце паба под названием «Старый дуб», последнего в когда-то процветающем шахтерском городке. Город наводняют сирийские беженцы, и владелец паба неожиданно для самого себя начинает общаться с молодой сирийкой.

«Зона интересов»

Джонатан Глейзер

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: A24 Фото: A24

Итог десятилетней работы, экранизация романа Мартина Эмиса об Освенциме, где по сюжету нацистский офицер влюбляется в жену коменданта лагеря. Глейзер («Побудь в моей шкуре») — режиссер, чье кино вызывает смесь беспокойства, отвращения и узнавания,— экранизирует не сюжеты, но идеи. Он говорит, что, когда в детстве смотрел фотографии из Освенцима, его поражали «обычные немцы», зрители, которые просто «стояли рядом и смотрели на все это». В фильме снялись Сандра Хюллер («Тони Эрдман») и Кристиан Фридель («Белая лента»), оператор — Лукаш Зал («Холодная война», «Ида»).

«Прошлым летом»

Катрин Брейя

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Nordisk Film Production AS; SBS Productions Фото: Nordisk Film Production AS; SBS Productions Следующая фотография 1 / 2 Фото: Nordisk Film Production AS; SBS Productions Фото: Nordisk Film Production AS; SBS Productions

Успешная юристка (Леа Дрюкер), занимающаяся делами о насилии над подростками, заводит отношения со своим семнадцатилетним пасынком. Звучит как сюжет порнофильма — или сюжет, пригодный для француженки Картин Брейя («Анатомия ада», «Романс», «Злоупотребление слабостью»). Брейя — философ, писательница, порнограф, любительница крови и Достоевского — всегда исследует женскую сексуальность, все ее фильмы — своеобразная экранизация, если не театрализация женских фантазмов. «Прошлым летом» — ремейк датской эротической драмы «Королева сердец» Май эль-Тухи.

«Сухая трава»

Нури Бильге Джейлан

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ARTE; Memento Films Production Фото: ARTE; Memento Films Production

Драма о школьном учителе, который, работая где-то в глубинке, надеется перебраться в Стамбул. Но ученица обвиняет его в харассменте, и он понимает, что ему не выбраться из этой унылой жизни. Турок Джейлан — певец неприкаянных пространств, экзистенциальной тоски и литературных аллюзий, идеальный «каннский режиссер»: его «Зимняя спячка» получила «Золотую пальмовую ветвь» в Канне-2014, «Однажды в Анатолии» — Гран-при жюри в Канне-2011, «Три обезьяны» — приз за режиссуру в Канне-2008.

«Молодость (Весна)»

Ван Бин

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: arte Фото: arte Следующая фотография 1 / 2 Фото: arte Фото: arte

Ван Бин, один из важнейших мировых документалистов, продолжает фиксировать жизнь и смерть рабочего класса, как в «Сырой нефти» или «Черных деньгах». «Молодость» — рассказ о жизни провинциальных двадцатилетних рабочих-текстильщиках, похоже, более оптимистический фильм, чем можно ждать от Ван Бина. В программе «Спецпоказы» будет представлен и его документальный проект «Человек в черном» о китайском композиторе Ван Силине. Такой чести — два фильма в каннских программах — удостоился еще и немец Вим Вендерс, представляющий в конкурсе комедийную драму «Идеальные дни», а в «Спецпоказах» — документальный фильм «(Ансельм Кифер: Шум времени».

вне конкурса

«Убийцы цветочной луны»

Мартин Скорсезе

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Apple Studios Фото: Apple Studios Следующая фотография 1 / 2 Фото: Apple Studios Фото: Apple Studios

Новый криминальный эпос главного в мире специалиста по криминальным эпосам. Начало 1920-х, молодое Федеральное бюро расследований занимается делом индейского племени осейдж в Оклахоме. Когда на земле этого племени обнаружили нефтяные месторождения, индейцев начали убивать. Фильм основан на документальном романе Дэвида Гренна, в нем снялись Ди Каприо, Де Ниро, Брендан Фрейзер, Джесси Племонс и Лили Глэдстоун. «Это кино для большого экрана, именно так мы его и снимали»,— говорит Скорсезе.

каннские премьеры

«Шея»

Такэси Китано

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Office Kitano Фото: Office Kitano Следующая фотография 1 / 2 Фото: Office Kitano Фото: Office Kitano

Китано экранизировал собственный роман, вышедший в 2019 году. Эта история из средневековой Японии о смерти самурая Оды Нобунаги в храме Киото увлекала режиссера последние тридцать лет — то есть еще со времен его работы над «Сонатиной». У Китано есть своя теория, объясняющая, что привело величайшего в истории самурая к смерти. В этой исторической драме — продюсеры утверждают, что почти шекспировской, но при этом отсылающей и к «Семи самураям», и к «Тени воина» Куросавы,— играет Кэн Ватанабэ («Последний самурай»).

«Потерянные в ночи»

Амат Эскаланте

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Pimienta Films;Tres Tunas Фото: Pimienta Films;Tres Tunas Следующая фотография 1 / 2 Фото: Pimienta Films;Tres Tunas Фото: Pimienta Films;Tres Tunas

Фильм о поисках активистки, бесследно пропавшей после участия в протестах. Через пять лет после этих событий ее двадцатилетний сын хочет найти того, кто виноват в исчезновении матери. Мексиканец Эскаланте («Эли», приз за лучшую режиссуру в Канне-2013, «Дикая местность», «Серебряный лев» за режиссуру в Венеции 2016 года) умеет показать ярость, ненависть и насилие, в котором купаются эта ярость и эта ненависть. В «Потерянных в ночи» он, как и во всех своих фильмах, кричит о социальном угнетении и несправедливости. «А о чем еще можно говорить в такой стране, как Мексика?»

короткий метр

«Странный образ жизни»

Педро Альмодовар

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: El Deseo S.A.; Saint Laurent Фото: El Deseo S.A.; Saint Laurent Следующая фотография 1 / 2 Фото: El Deseo S.A.; Saint Laurent Фото: El Deseo S.A.; Saint Laurent

Получасовой вестерн, в котором владелец ранчо Сильва (Педро Паскаль) пускается на поиски друга своей юности, с которым они работали киллерами, шерифа Джейка (Итан Хоук). Это второй после «Человеческого голоса» англоязычный фильм Альмодовара — и тоже короткий. Режиссер говорит, что это его своеобразный ответ «Горбатой горе», которую он когда-то отказался снимать из-за студийных цензурных ограничений.

двухнедельник режиссеров

«Блажь»

Илья Поволоцкий

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: BLACKCHAMBER Фото: BLACKCHAMBER

Автор документальных «Северян» и «Пены» Илья Поволоцкий снял свой первый игровой фильм, роуд-муви о том, как отец с дочерью едут через всю Россию с кинопроектором и урной с прахом матери. Поволоцкий начинал с рекламы, он умеет показывать живое и жадное пространство так убедительно, что его «Пена» — полнометражный док о людях, барахтающихся на краю света в своих маленьких жизнях,— получила спецупоминание жюри на фестивале IDFA «за создание мощного сенсорного опыта». В «Блажи» главные роли сыграли Мария Лукьянова и Гела Читава («Шультес»).

спецпоказы

«Портреты призраков»

Клебер Мендонсa Филью

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: CinemaScopio Producoes; Vitrine Filmes Фото: CinemaScopio Producoes; Vitrine Filmes Следующая фотография 1 / 2 Фото: CinemaScopio Producoes; Vitrine Filmes Фото: CinemaScopio Producoes; Vitrine Filmes

Один из важнейших современных бразильских режиссеров (приз жюри в Канне-2019 за бешеный «Бакурау», снятый в соавторстве с Жулиано Дорнеллесом) представляет документальную работу о своем родном городе Ресифи, точнее, о его центре — как месте, как идее, как изменяющемся ландшафте, как вместилище киноистории. Клебер Мендонса Филью говорит, что это взгляд на географию города с личной точки зрения. Фильм о кинотеатрах, кинопризраках, о самой идее кино. 60% фильма — архивные кадры и фотографии, взятые из бразильской Синематеки, киноархивов и частных коллекций.

La Cinef

«Электра»

Дарья Кащеева

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: MAUR; FAMU; Artichoke; Papy3D Фото: MAUR; FAMU; Artichoke; Papy3D Следующая фотография 1 / 2 Фото: MAUR; FAMU; Artichoke; Papy3D Фото: MAUR; FAMU; Artichoke; Papy3D

Дарья Кащеева, выпускница Гнесинки и студентка Пражской академии искусств, кино и телевидения (FAMU), представляет в программе студенческих фильмов 26-минутную «Электру» — совместную работу Чехии, Словакии и Франции. Ее «Дочь» — драма 2019 года об отношениях отца и дочери, где было воссоздано ощущение ручной камеры, абсолютно невероятное для анимационного фильма,— получила студенческого «Оскара» и вошла в шорт-лист анимационного «Оскара». В «Электре» речь идет о памяти и травматическом опыте, анимационные эпизоды здесь совмещены с игровыми — для того, чтобы передать удушающую, хищную «нарративную мозаику» героини, вспоминающей, как в свой десятый день рождения... нет, она еще не готова вспомнить, что произошло на самом деле.

фильм закрытия

«Стихии»

Питер Сон

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Pixar Animation Studios; Walt Disney Pictures Фото: Pixar Animation Studios; Walt Disney Pictures Следующая фотография 1 / 2 Фото: Pixar Animation Studios; Walt Disney Pictures Фото: Pixar Animation Studios; Walt Disney Pictures

Пиксаровско-диснеевский анимационный ромком о городе четырех стихий, в котором каждый должен общаться только со своими. Но недотепистый паренек-Вода — подружился со вспыльчивой огневушкой. Здесь есть все, что зрители любят в пиксаровских мультфильмах: нежность, неуклюжесть, ирония, сентиментальность. Режиссер Питер Сон («Хороший динозавр», «Переменная облачность») признает, что фильм отчасти вдохновлен его воспоминаниями о детстве в Бронксе: семья режиссера эмигрировала из Кореи в начале 1970-х и попала в Нью-Йорк — гигантский котел, где варятся и редко смешиваются разные культуры.

Подписывайтесь на канал Weekend в Telegram