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Коммерсантъ FM
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ТАСС: семь бывших заключенных сбежали из воинской части в ДНР

Семь военнослужащих из числа бывших заключенных с оружием сбежали из воинской части в районе Соледара в ДНР, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. Трое из них были задержаны, один убит, троих еще разыскивают.

«В районе Соледара из военной части сбежали с оружием семь бывших заключенных — военнослужащие одного из подразделений. Трое из них задержаны в районе Брянки на территории ЛНР»,— сообщил источник агентства.

По словам источника, мужчины в состоянии алкогольного опьянения находились в кафе города Брянка в ЛНР. Они застрелили одного своего сослуживца, когда он хотел сдаться. «Таким образом, сейчас ведется розыск троих человек в том числе в Ростовской области»,— добавил он.

Позже агентство ТАСС со ссылкой на источники сообщило о задержании еще двух военных. Таким образом, в розыске находится только один военнослужащий.

Накануне издание 161.ru со ссылкой на источники в силовых структурах Ростовской области и источник в «военной структуре ЛДНР» сообщило, что 24 мая из расположения в Лисичанске ЛНР сбежали 39 военных бойцов отряда «Шторм Z». Как рассказал изданию «собеседник из Донбасса», бойцы — бывшие заключенные.

Анастасия Ларина

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