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Коммерсантъ FM
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СМИ: из Лисичанска сбежали 39 бойцов отряда «Шторм Z», ростовским силовикам выданы ориентировки

Ростовское издание 161.ru со ссылкой на источник в силовых структурах региона и на источник в «военной структуре ЛДНР» сообщило, что 24 мая из расположения в Лисичанске Луганской народной республики сбежали 39 вооруженных бойцов отряда «Шторм Z». Сотрудникам силовых органов Ростовской области выданы ориентировки на дезертиров.

В пресс-службе главного управления МВД по Ростовской области изданию сообщили, что информация о побеге уточняется. Официально об инциденте не сообщалось.

Как рассказал изданию «собеседник из Донбасса», сбежавшие бойцы — бывшие заключенные, которые поступили на службу по контракту. «Убит только один военнослужащий МГБ ЛНР. Он пытался остановить дезертиров при побеге»,— сказал собеседник издания.

«Как указано в ориентировке, при их побеге погиб военнослужащий Минобороны»,— сообщил медиапроект Baza.

По словам собеседника 161.ru «из Донбасса», дезертиры предположительно передвигаются на нескольких автомобилях. Они могут быть в гражданской одежде. При себе у них, возможно, имеются документы на чужие имена, которыми они могли завладеть «при угоне автомобилей у местных жителей», сказал источник издания.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

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