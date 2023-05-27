Институт Гёте в Петербурге досрочно ушел на летний перерыв

Институт Гёте в Санкт-Петербурге прерывает работу и уходит на летний перерыв. Об этом студентам сообщили на занятиях сегодня, 27 мая, а также в официальной рассылке. По словам студентов, курс должен был завершиться 17 июня, языковые курсы и экзамены прекращаются с 1 июня, следует из письма института.

«О том, как мы будем работать осенью, вы сможете узнать на нашем сайте или следите за новостями в нашей рассылке»,— говорится в рассылке. Оплату за несостоявшиеся занятия студентам института пообещали вернуть по заявлению.

Институт им. Гёте (немецкий культурный центр им. Гёте) — германская неправительственная организация, целью которой является популяризация немецкого языка за рубежом.

Кроме Петербурга филиалы Института Гёте представлены в Москве и Новосибирске. В Санкт-Петербурге на курсе обучались 36 человек — по 12 в каждой из трех групп, сообщает «Фонтанка.ру».

31 марта МИД Германии сообщил о заморозке в России счетов Института Гёте. Сделано это был в ответ на заморозку Берлином счетов «Русского дома», передает агентство Reuters.

Сегодня, 27 мая, источник в министерстве сообщил, что Германия отзовет более 100 своих госслужащих из России, эта мера также затронет преподавателей и других сотрудников Института Гёте. Ранее Москва ввела ограничения на количество сотрудников, которым разрешено работать в дипломатических представительствах Германии в стране.

Мария Федотова