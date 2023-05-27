В Уфе пенсионерка убила сына с ДЦП и покончила с собой

В Уфе пожилая женщина зарезала взрослого сына с диагнозом ДЦП и попыталась покончить с собой. Она впала в кому и скончалась сегодня, 27 мая, в больнице. Об этом сообщили «РИА Новости» источники в экстренных службах. По их словам, женщина тяжело болела и боялась, что после ее смерти никто не будет ухаживать за ее сыном.

По данным Ufa1.ru, женщине было 64 года, ее сыну — 30 лет. Накануне женщина узнала, что у нее рак. Соседка рассказала, что перед случившимся женщина оставила записку — она написала о своих переживаниях, что после ее смерти ухаживать за сыном будет некому.

По данным Ufa1.ru, женщина с сыном переехала в село Урметово в Башкирии из города Ивдель в Свердловской области. Много лет спустя они переехали в Уфу. В пресс-службе управления СКР по Башкирии подтвердили порталу факт произошедшего.

Руководитель благотворительного фонда «Живи, малыш» Егор Бычков рассказывал «Ъ-Урал» в июне 2022 года, что с начала военной операции разовые и рекуррентные пожертвования фонду сократились на 15%. По его словам, стоимость двух-трехнедельной реабилитации ребенка с ДЦП составляет 150–200 тыс. руб. — ее проходят в частных центрах из-за отсутствия необходимой помощи в госсекторе.

Анастасия Ларина