Пятый канал снова выступит организатором «Алых парусов»

Организатором ежегодного праздника петербургских выпускников «Алые паруса — 2023» в Петербурге вновь выступит Пятый канал. Он же традиционно проведет прямую трансляцию этого события, сообщила пресс-служба телеканала.

Заказчиком выступает комитет по печати и взаимодействию со средствами массовой информации администрации Санкт-Петербурга. Итоги конкурса опубликованы на сайте городской администрации.

Праздник выпускников «Алые паруса» впервые прошел в Ленинграде в 1968 году. Перестали его проводить в 1979-м. Спустя 26 лет праздник возродили. В этом году «Алые паруса» пройдут 24 июня.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге в 2023 году из школ выпустятся около 27 тыс. учеников.

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