В Петербурге в 2023 году выпустятся из школ 27 тыс. учеников

В Санкт-Петербурге начались праздники последнего звонка в школах. Как сообщили в администрации города, всего в этом году из школ выпустится около 27 тыс. человек. С последним звонком петербургских выпускников поздравил губернатор Александр Беглов.

«Перед вами открыты все пути! Ваши знания и таланты, крепкие руки и горящие глаза сделают нашу Родину, нашу Россию — еще сильнее! Год, когда вы заканчиваете школу, президент России объявил годом педагога и наставника. Когда-нибудь, когда будет трудно, вы вспомните этот день и их многолетнюю поддержку»,— говорится в поздравлении.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что для школьников из ДНР хотят провести «Алые паруса».

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