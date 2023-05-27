В День города в центре Петербурга ограничили движение транспорта

В центре Петербурга в связи с проведением праздничных мероприятий по случаю празднования Дня города действуют временные ограничения движения транспорта.

В частности, с 09:00 до 11:00 в субботу, 27 мая, для проезда полностью перекрывали участок Адмиралтейской набережной — от Дворцового моста до Английской набережной и Сенатскую площадь. Там с утра проходила торжественная церемония возложения цветов к памятнику Петру I.

Также на весь день до полуночи для автомобилистов закрыт проезд вдоль домов 4 и 6-8 по Дворцовой площади и участок Миллионной улицы от набережной Зимней канавки до Дворцовой площади. На Миллионной — от Мошкова переулка до Дворцовой площади также запрещена остановка транспорта. Перекрыто движение транспорта целиком на площади Островского и улице Зодчего Росси.

С 22:00 27 мая и до 03:00 28 мая для проведения Петровского фестиваля огня будет временно перекрыто движение по Адмиралтейской набережной — от Дворцового моста до Английской набережной, Дворцовой набережной — от Троицкого моста до Дворцового, Биржевой площади, Невскому проспекту — от Малой Морской улицы до Дворцового проезда, самому Дворцовому проезду, по перекрестку Университетской набережной со съездами с Дворцового моста, Адмиралтейскому проспекту — от Невского проспекта до Гороховой улицы, Университетской набережной — от Дворцового моста до Менделеевской линии, а также по Биржевому и Адмиралтейскому проездам.

Отметим, что метрополитен Петербурга будет работать всю ночь с 27 на 28 мая. Интервал между поездами составит 10 минут. Из наземного транспорта с полуночи до 6 часов утра будут работать 11 маршрутов городского транспорта: автобусы №№ 8, 12, 56, 77, 80, 93, 106, 114 и 142 и троллейбусы № 23 и № 46. Они будут ходить с 30-минутным интервалом.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в День города, 27 мая, Дворцовый мост в Петербурге разведут на час раньше обычного графика.

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