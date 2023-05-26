Дворцовый мост разведут на час раньше в День города

Дворцовый мост в Санкт-Петербурге ночь с 27 на 28 мая разведут ровно в полночь, на час позже обычного графика, сообщила пресс-служба ГБУ «Мостотрест». Остальных мостов празднование Дня города не коснется.

«В честь 320-летней годовщины со дня основания Санкт-Петербурга Дворцовый мост разведут ровно в 0:00 под "Гимн Великому городу" Глиэра»,— говорится в сообщении. Одновременно с разводкой зажгутся огни на Ростральных колоннах.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что дорожные предприятия Петербурга выведут в День города на улицы в два раза больше единиц уборочной техники, чем обычно. Больше всего машин будет работать в четырех центральных районах.

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