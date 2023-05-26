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Коммерсантъ FM
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Правительство включило котировку Brent в мониторинг цен Urals и формулу расчета экспортных пошлин

Правительство России включило котировку North Sea Dated в мониторинг цен Urals и формулу расчета экспортных таможенных пошлин. Теперь при мониторинге цен Urals учитывается не только ее стоимость в средиземноморском и роттердамском портах, но и цена North Sea Dated на рынке Северного моря. Постановление от 25 мая вступает в силу со дня официального опубликования.

North Sea Dated — котировка Argus на основе цены пяти североморских сортов нефти, в том числе Brent.

Для расчета экспортной пошлины в период мониторинга с 15 апреля по 14 мая 2023 года будет использоваться цена Urals на уровне не меньше Brent минус $28 за баррель ($204,4/т), в период мониторинга с 15 мая по 14 июня 2023 года — не меньше Brent минус $25 ($182,5/т).

В декабре 2022 года страны G7, ЕС и Австралия ввели потолок цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель. В апреле президент Владимир Путин подписал закон о расчете экспортных пошлин на Urals с учетом стоимости Brent.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «Покупатели Urals накинулись на скидку».

Мария Федотова

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