Коллекция Zenith Defy пополнилась двумя моделями из керамики

Высокотехнологичная керамика прочно входит в список материалов, из которых изготавливаются современные часовые корпуса. Благодаря своей твердости она обеспечивает высокую устойчивость к появлению царапин. В отличие от стали или титана, окрашиваемых посредством нанесения на их поверхность покрытия толщиной в несколько микрон, керамика однородно прокрашена по всей глубине, и потому корпус из нее никогда не поблекнет. Есть и оборотные стороны: производство керамических корпусов требует неукоснительного соблюдения технологического процесса, включая значительную естественную усадку деталей в процессе остывания после обжига, а также необходимость применения инструментов с алмазными резцами для финишной отделки. Словом, широкое применение керамики свидетельствует об общем высоком уровне часовой мануфактуры.

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То, что Zenith входит в привилегированный клуб «керамических знатоков», мануфактура в очередной раз подтвердила, выпустив два дополнения к представленной в 2022 году коллекции Defy Skyline. Это 41-миллиметровые в диаметре Defy Skyline Black Ceramic и Defy Skyline Black Ceramic Skeleton, полностью, включая браслеты, выполненные из черной керамики. Они оснащены автоматическим мануфактурным высокочастотным механизмом El Primero, делающим возможной индикацию десятых долей секунды (малая секундная стрелка, размещенная у скелетона в положении «6 часов», а у часов со сплошным циферблатом — в положении «9 часов»). Ротор автоподзавода в форме звезды черного цвета, видимый сквозь сапфировое стекло задней крышки, поддерживает запас хода в 60 часов.

Defy Skyline Black Ceramic имеет циферблат черного цвета (результат гальванической обработки) с гильошированным узором четырехконечных звезд Zenith, интерпретирующих исторический логотип мануфактуры в виде двойной литеры Z.

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В модели Defy Skyline Black Ceramic Skeleton центр открытого циферблата занимает стилизованная звезда с четырьмя лучами, открывающая взгляду скелетированный механизм с мостами и платиной черного цвета.

В комплект поставки обеих моделей входит черный каучуковый ремешок, который, благодаря механизму быстрой смены, может легко заменить керамический браслет.