Показ над городом



25 мая на крыше ЦУМа прошел модный показ актуальных коллекций универмага. На модели на подиуме показали как мужскую, так и женскую коллекции — всего было представлено около 70 образов. Основной упор стилисты ЦУМа сделали на сезонность — большинство образов подойдут для пляжного сезона.

Костюмы и вещи изо льна и хлопка, свободные рубашки и широкие брюки, юбки и легкие топы, а также шелковые шарфы, шляпы и открытая обувь. Все это стало фундаментом показа ЦУМа — вещи из коллекции универмага будут уместно смотреться в жарком южном городе или на побережье. Цветовая гамма большинства образов была сдержанной — стилисты сделали ставку на бежевый, песочный и белый цвета с вкраплениями ярких оттенков.

В линейку, представленную на показе, вошли вещи Jil Sander, Dries Van Noten, Dolce & Gabbana, Brunello Cucinelli, Kiton, Alexander McQueen, Maison Margiela и других марок. Вся подиумная коллекция доступна в ЦУМе, а также на сайте универмага — линейку можно найти в специальном разделе.