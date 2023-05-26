В суд поступило заявление о банкротстве компании сына экс-губернатора Челябинской области

В Арбитражный суд Челябинской области направлено заявление о признании банкротом магнитогорской компании «Челябстройкомплект» (ЧСК), бенефициаром которой является сын бывшего главы региона Бориса Дубровского Александр Дубровский. Документы подало предприятие-банкрот – АО «Производственное объединение „Монтажник“» из-за долга в размере 12,8 млн руб. Информация об этом опубликована в картотеке арбитражных дел.

Заявление пока не принято к производству. В начале мая конкурсный управляющий ПО «Монтажник» Елена Соломка опубликовала на Федресурсе сообщении о намерении обанкротить ЧСК. Требования в размере 12,8 млн руб. возникли на основании вступивших в силу решений суда по четырем искам о взыскании с «Челябстройкомплекта» долгов по договорам подряда, поставки материалов и передачи денежных средств.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Челябстройкомплект» было зарегистрировано в Магнитогорске в 2008 году. Основной вид деятельности – строительство жилых и нежилых зданий. С 2018 года 100% компании принадлежит Александру Дубровскому. Ранее ООО владел его отец. В 2017-2020 годах суд рассматривал пять заявлений о банкротстве ЧСК, но все они были прекращены. Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в январе 2022 года Александр Дубровский был признан банкротом из-за долгов на сумму более 274 млн руб. В рамках дела о банкротстве ПО «Монтажник» с октября 2022 года суд рассматривает заявление конкурсного управляющего о привлечении Бориса и Александра Дубровских к субсидиарной ответственности по долгам предприятия на общую сумму 930 млн руб. В ходе процесса суды признали аффилированность экс-губернатора с должником. А Александр Дубровский был основным владельцем «Монтажника» в 2018 году.

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