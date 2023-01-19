Экс-губернатора оставили с долгами «Монтажника»

Суд в апелляции отказал экс-губернатору Челябинской области Борису Дубровскому снимать арест с его имущества на сумму 930,5 млн руб. в рамках дела о банкротстве АО «ПО “Монтажник”». Принятые по заявлению кредиторов и конкурсного управляющего по субсидиарному спору обеспечительные меры оставлены в силе. Ранее суд признал аффилированность Бориса Дубровского с «Монтажником», несмотря на то, что тот не входил в число руководителей или совладельцев предприятия. Эксперты считают маловероятным успешное обжалование апелляционного постановления, отмечая, что экс-губернатор не представил веских доводов в свою защиту.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Борис Дубровский не был ни бенефициаром, ни руководителем «Монтажника», но суд признал его аффилированность с компанией

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ Борис Дубровский не был ни бенефициаром, ни руководителем «Монтажника», но суд признал его аффилированность с компанией

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд отказал экс-губернатору Челябинской области Борису Дубровскому в снятии ареста с имущества на сумму 930,5 млн руб. в рамках дела о банкротстве АО «ПО “Монтажник”». Постановление не вступило в законную силу. Информация об этом опубликована в картотеке арбитражных дел.

В октябре 2022 года кредиторы и конкурсный управляющий «Монтажника» подали в арбитражный суд Челябинской области заявление о привлечении Бориса Дубровского и его сына Александра Дубровского к субсидиарной ответственности по обязательствам должника на сумму 930,5 млн руб. Истцами выступили компании «Символ бетон», «Магстрой», «Ависком», «Челябинск Восток Сервис», АО «Кредит Урал Банк» (КУБ) и ООО «МСБ».

Ходатайство было удовлетворено частично. Принимать обеспечительные меры в отношении Александра Дубровского, которого в январе 2022 года признали банкротом, суд отказался. Доводы ответчиков о том, что требования заявителей основаны лишь на доводах о совершении вредоносных сделок на сумму 48,6 млн руб., были признаны недоказанными. В качестве обеспечительной меры суд арестовал имущество Бориса Дубровского на 930,5 млн руб. Под действия ограничений не попали средства на сумму не менее месячного размера прожиточного минимума и иное защищенное исполнительским иммунитетом имущество. Борис Дубровский подал апелляционную жалобу, в которой указал на отсутствие оснований для принятия обеспечительных мер и их несоразмерность, на нарушение правил оценки и исследования доказательств и процессуального права. Также, по мнению экс-губернатора, суд первой инстанции не учел представленные им доводы.

Борис Дубровский не был ни бенефициаром, ни руководителем ПО «Монтажник», а также не входил в органы управления организации. Однако в рамках дела о банкротстве предприятия суды трех инстанций признали аффилированность бывшего главы региона с должником. Так, были установлены факты неоднократного предоставления экс-губернатором должнику денежных займов, а также невзыскания задолженности, что, по мнению суда, может свидетельствовать о предоставлении аффилированному лицу компенсационного финансирования.

АО «ПО “Монтажник”» в 2017–2018 годах занималось строительством общественно-делового центра на берегах реки Миасс в центре Челябинска. Основным владельцем компании в этот период был сын губернатора Александр Дубровский. Работу финансировал бюджет региона. В 2019 году после смены руководства региона строительство заморозили. По последним данным, на завершение объекта потребуется 25 млрд руб. Власти региона заявляли, что работа продолжится, если найдется инвестор. ПО «Монтажник» уже два года находится в процедуре банкротства. В июне 2021 года суд ввел в отношении компании конкурсное производство. На данный момент должнику предъявили требования около 180 кредиторов на общую сумму 1,8 млрд руб.

Руководитель юридической компании «Форлекс» Николай Попов отмечает, что привлекаемые к субсидиарной ответственности лица обычно представляют в свою защиту доводы о наличии у компании экономического плана выхода из сложной ситуации, о своевременно поданном заявлении о банкротстве и отсутствии с их стороны злоупотреблений. По его мнению, успешное обжалование постановления апелляции о сохранении ареста на имущества Бориса Дубровского маловероятно.

«Вероятнее всего, кассация откажет в отмене постановления апелляционной инстанции. Она может мотивировать это тем, что участник дела на любой стадии судебного разбирательства может подать заявление о снятии ареста, если приведет к этому доводы и аргументы. В частности, если укажет, что рассматриваемые в деле обстоятельства изменились»,— комментирует Николай Попов.

Считает маловероятным успешное обжалование судебного акта в кассации и старший юрист по проектам в области банкротства Vegas Lex Валерия Тихонова.

«Судя по тексту постановления апелляции, ответчик не представил доказательств, свидетельствующих о явном дисбалансе между заявленными требованиями и принятыми обеспечительными мерами, что говорит в пользу устойчивости судебных актов. Если размер требований к ответчикам будет уменьшен — ввиду погашения требований кредиторов из иных источников или изменения позиции заявителей, то объем принятых обеспечительных мер может быть пересмотрен»,— поясняет Валерия Тихонова.

Михаил Бычков