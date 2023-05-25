В День города в Петербурге будет дежурить вдвое больше уборочной техники

Дорожные предприятия Санкт-Петербурга выведут на улицы в два раза больше единиц уборочной техники, чем обычно, сообщила пресс-служба горадминистрации. Больше всего машин будет работать в четырех центральных районах города.

«В Адмиралтейском, Центральном, Петроградском и Василеостровском районах на уборку выйдут свыше 200 единиц техники и порядка 350 работников ручного труда. В ночную смену во время и после гуляний планируется задействовать около 80 работников ручной уборки и также более 200 специализированных машин»,— сообщил вице-губернатор города Анатолий Повелий.

Кроме того, около 500 сотрудников и 120 единиц техники 27 мая будут задействованы для уборки зеленых зон Петербурга.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что на федеральных трассах Ленобласти и КАД собрали 26 тысяч кубометров мусора за весну.

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